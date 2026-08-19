Criza carburanților lovește din nou Moscova. Câți litri de benzină mai pot cumpăra șoferii

Stațiile de alimentare din Moscova au impus din nou restricții privind cantitatea de benzină care poate fi cumpărată, pe fondul deficitului de carburant provocat de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești și de creșterea sezonieră a cererii, potrivit distribuitorilor de combustibil și martorilor citați de Reuters, potrivit Agerpres.

Lipsa carburanţilor a început să se intensifice în luna mai şi ulterior s-a răspândit în majoritatea regiunilor ruseşti, dar staţiile de alimentare din Moscova au reuşit să relaxeze un val anterior de restricţii, introduse în luna iunie.

Exporturile de benzină și motorină, restricționate de autoritățile ruse

Ucraina a vizat rafinăriile ruseşti în încercarea de a submina efortul de război al Moscovei şi a reduce veniturile din energie. Pentru a îmbunătăţi aprovizionarea pieţei interne, autorităţile ruse au interzis exporturile de benzină şi motorină, au relaxat cerinţele de calitate ale combustibililor şi au început să importe produse petroliere.

Articolul continuă după reclamă

Martorii intervievaţi de Reuters au vorbit şi de cozi lungi la unele staţii de alimentare din Moscova şi din regiunea înconjurătoare. Un operator al liniei telefonice de asistenţă pentru clienţi de la Gazprom Neft a declarat că vânzările de benzină şi motorină la staţiile de alimentare automate ale companiei din Moscova au fost limitate la 40 de litri per client.

Cât combustibil pot cumpăra șoferii din Moscova

La celelalte benzinării ale Gazprom Neft, vânzările de motorină rămân nerestricţionate, în timp ce achiziţiile de benzină sunt plafonate la 60 de litri per vehicul. Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, a declarat că vânzările de benzină la toate benzinăriile sale din Rusia au fost limitate la 30 de litri per vehicul, în timp ce vânzările de motorină nu sunt restricţionate. De asemenea, compania i-a avertizat pe clienţii că timpii de aşteptare vor creşte din cauza cererii crescute.

La rândul său, Lukoil a declarat că a introdus restricţii privind vânzările de combustibil în Moscova şi în regiunea înconjurătoare din cauza cererii crescute, a lucrărilor de întreţinere neprogramate la rafinăriile sale şi a necesităţii de a asigura o funcţionare stabilă a benzinăriilor sale. Lukoil nu a dezvăluit care este cantitatea de combustibil care poate fi achiziţionată de fiecare client.

De asemenea, linia telefonică pentru clienţi a Tatneft a informat că vânzările de benzină la benzinăriile grupului au fost limitate la 50 de litri per vehicul.