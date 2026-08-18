Obiectele pe care părinții și bunicii le considerau demodate sunt acum la mare căutare în rândul tinerilor din Generaţia Z. Tinerii scot la lumină tot ce are aer retro: pick-up-uri, mobilă din lemn masiv, fuste lungi din dantelă și obiecte decorative. Iar ceea ce ieri era vechi astăzi e cool.

În locul obiectelor noi, cumpărate din marile magazine, tot mai mulți tineri caută piese care au o poveste. Anca e îndrăgostită de stilul retro de cativa ani si impartaseste pasiunea cu urmaritorii ei de pe retelele de socializare.

"Am ales acest scaun care a fost proiectat încă din perioada Bauhaus și ce mi-a plăcut la el a fost că ideea lui a plecat de la o bicicletă cu cadru de oțel tubular și, răsucit într-un fel, a ieșit această piesă de mobilier iconică. Generația noastră tinde să se întoarcă în era analog", spune Anca.

"Destul de popular acum sunt telefoanele vintage, vinilurile și pick-up-urile", spune Inga, designer de interior.

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Tendința se vede și în modă. Hainele purtate în urmă cu zeci de ani revin în garderoba tinerilor.

Pick-up-uri, telefoane vintage și mobilă din lemn masiv

"Aştia sunt pantalonii mamei, anii 2000". "Am de la tata, am un DVD player, mi-am cumpărat singură CD player. Nu prea-mi plac chestiile moderne". Toate hainele mele vin ori de la SH, să port hainele bunicii mele, le port pe alea bunică meu, că parcă simt că pot să fac eu mai multe chestii cu ele, mi-a făcut și rochii și fuste din ele", spun tinerii.

O comodă, un fotoliu, o oglindă cu ramă masivă sau un aparat foto analog pot deveni elemente centrale într-o locuință amenajată în stil retro.

"Stilul vintage a început să revină treptat în ultimul deceniu, dar în ultimii 2-3 ani a devenit un stil destul de apreciat în design-ul de interior. Tinerii au început sa caute piese care sa îi reprezinte, sa fie mai calde ca şi spaţii mai personale".

Datele arată că în ultimul an 80% dintre tinerii din Generația Z au cumpărat produse second-hand, iar pentru 83% dintre aceștia, rețelele sociale au un rol important în creșterea interesului pentru obiectele vintage.

Un avantaj al pieselor vintage este că cele mai multe sunt unicat.