Cum scapă animalele de caniculă: tratamente speciale la Grădina Zoologică din Târgu Mureș

De astăzi şase judeţe din vestul ţării intră sub cod portocaliu de caniculă. Nu uitaţi, deci, să evitaţi plimbările prea lungi prin soare şi, bineînţeles, să beţi multă apă. Totuşi, dacă vreţi să vă bucuraţi de weekend, o puteţi face cu o vizită la grădina zoologică din Târgu Mureş. Puteţi admira elefanţii, urşii şi toate speciile de păsări de acolo. Şi nu vă temeţi, pentru că şi acolo găsiţi locuri special amenajate, în caz că vi se face prea cald.

Elefanții Tania și Hella sunt singurii pe care îi puteţi admira la noi în ţară. Şi, ca să le fie bine, de cum a început căldura, au parte un tratament special.

"De două ori pe zi la ora 1 şi, mai târziu, la ora 4, depinde cum este căldura. Au găuri făcute ca să poată să se spele cu noroi", a declarat un îngrijitor de la grădina zoologică.

Nu sunt, însă, singurii care primesc atenţie.

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"Aici avem o baltă pentru bivoli, este ca un spa pentru ei, stau foarte mult în apă", a explicat Korondi Kinga, reprezentant al Grădinii Zoologice din Târgu Mureş.

Urşii au şi ei o piscină proprie, dar şi o fântână arteziană.

"Un loc foarte frumos şi cuşca este foarte bine amenajată pentru ei", e de părere un vizitator.

"Este foarte liniştit şi sunt o grămadă de animale. Am văzut că urşii se spălau", a spus un alt vizitator.

"În grădină avem, pe de-o parte, un lac natural care răcoreşte aerul în jurul lui. Avem în mai multe padocuri lacuri artificiale, unele au fost renovate chiar acum. Mai mult de 10 piscine avem", a declarat Korondi Kinga, reprezentant al Grădinii Zoologice din Târgu Mureş.

De atenţie au parte şi cei care vizitează grădina zoologică. A fost montat un pulverizator de apă.

Preţul unui bilet este de 40 de lei pentru un adult şi 15 lei pentru copii.