Care sunt preţurile la carburanţi, 10 august 2026. Au scăzut cu până la 35 de bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 10 august 2026, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o scădere a preţurilor cu până la 17 bani pe litru, la benzină, şi cu până la 35 de bani pe litru, la motorină. Asta înseamnă, de exemplu, că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,32 şi 9,42 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,84 şi 10 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 10,47 şi 10,63 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,94 şi 11,44 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL continuă să se menţină constant undeva la 4,57-4,6 lei.

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Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 10 august trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţele Hunedoara, Harghita, Neamţ, Dâmboviţa şi Brăila, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,26 lei şi litrul de motorină cu 10,47 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 9,32 lei şi litrul de motorină cu 10,43 lei.