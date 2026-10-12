Care sunt preţurile la carburanţi, 12 octombrie 2026. Preţul la motorină a scăzut cu 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 12 octombrie 2026, că preţul la motorină este în scădere, faţă cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o scădere a preţului la motorină cu cinci bani pe litru, indiferent că vorbim despre motorină standard sau motorină premium.

Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 10,86 şi 10,92 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 11,71 şi 11,83 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium şi GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de benzină standard continuă să coste între 10,11 şi 10,17 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 10,59 şi 10,74 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 4,67 şi 4,7 lei.

Articolul continuă după reclamă

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 12 octombrie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Timiş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 10,05 lei şi litrul de motorină cu 10,83 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 10,09 lei şi vând litrul de motorină cu 10,83 lei.