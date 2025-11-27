Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi joi, 27 noiembrie. Au scăzut cu 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 27 noiembrie 2025, preţurile la benzină şi la motorină sunt în scădere, faţă de cele afişate în zilele precedente.

de Redactia Observator

la 27.11.2025 , 13:33
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu cinci bani pe litru, ceea ce înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,48 şi 7,63 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,07 şi 8,37 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,9 şi 8,03 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,28 şi 8,6 lei.

Pe de altă parte, preţul pentru un litru de GPL este în uşoară creştere, astfel că un litru de GPL a ajuns să coste undeva la 3,6-3,8 lei.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
