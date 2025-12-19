Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 19 decembrie. Au rămas nemodificate faţă de cele din ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 18 decembrie 2025, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 19.12.2025 , 08:07
Preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,3 şi 7,42 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 7,88 şi 8,14 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,51 şi 7,61 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 7,89 şi 8,16 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,73 şi 3,83 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: &#8220;E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine&#8221;
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
Veste BOMBĂ! Wiz Khalifa este condamnat la închisoare în Romania, cu executare! Cât trebuie să stea în spatele gratiilor
Veste BOMBĂ! Wiz Khalifa este condamnat la închisoare în Romania, cu executare! Cât trebuie să stea în spatele gratiilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 19 decembrie. Au rămas nemodificate faţă de cele din ziua precedentă