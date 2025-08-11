Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi luni, 11 august 2025. Preţul la motorină a scăzut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 11 august 2025, preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

de Redactia Observator

la 11.08.2025 , 10:29
Preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute Preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform  specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului la motorină cu patru bani pe litru, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,66 şi 7,77 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,02 şi 8,32 lei.

Pe de altă parte, preţul la benzină standard a crescut cu trei bani pe litru, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,31 şi 7,49 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţurile la benzină premium şi la GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de benzină premium continuă să coste între 7,96 şi 8,21 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,61 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: “Au prostit oamenii”
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: &#8220;Au prostit oamenii&#8221;
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi luni, 11 august 2025. Preţul la motorină a scăzut cu 4 bani pe litru