Care sunt preţurile la carburanţi luni, 11 august 2025. Preţul la motorină a scăzut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 11 august 2025, preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului la motorină cu patru bani pe litru, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,66 şi 7,77 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,02 şi 8,32 lei.

Pe de altă parte, preţul la benzină standard a crescut cu trei bani pe litru, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,31 şi 7,49 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţurile la benzină premium şi la GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de benzină premium continuă să coste între 7,96 şi 8,21 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,61 lei.

