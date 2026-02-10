Antena Meniu Search
Prognoza meteo 9 februarie-9 martie. De când se încălzeşte vremea

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 9 februarie - 9 martie 2026.

la 10.02.2026 , 09:11
Prognoza meteo 9 februarie-9 martie. De când se încălzeşte vremea

Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. Vor fi episoade cu precipitații excedentare vor caracteriza următoarele patru săptămâni.

Vremea 9-16 februarie 2026

În săptămâna 9-16 februarie 2026, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Din punct de vedere pluviometric, cantitățile de precipitații vor fi excedentare în sudul și estul țării, iar în celelalte regiuni se vor situa în jurul valorilor normale.

Vremea 16-23 februarie 2026

Pentru intervalul 16-23 februarie, temperatura media va fi, în general, apropiată de normalul climatologic, iar în centrul, vestul și nord-vestul țării precipitațiile vor fi mai abundente, în timp ce restul regiunilor vor înregistra cantități apropiate de mediile obișnuite.

Vremea 23 februarie - 2 martie 2026

În săptămâna 23 februarie - 2 martie, în sud și sud estul țării, temperatura aerului va avea valori ușor peste normal, în restul teritoriului, temperaturile se vor încadra în limite normale. Regimul pluviometric va fi din nou excedentar în vest și nord-vest.

Vremea 2 - 9 martie 2026

Pentru ultima săptămână analizată, 2-9 martie 2026, mediile valorilor termice sunt estimate a fi apropiate de cele specifice perioadei la nivel național. De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi, în general, normale pe întreg teritoriul României.

