Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 8 august 2025. Preţul la motorină premium a scăzut cu 6 bani
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că vineri, 8 august 2025, preţul la motorină premium este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului, la motorină premium, cu şase bani pe litru, astfel că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,05 şi 8,36 lei.
Preţul la motorină standard a scăzut cu doar doi bani pe litru, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,69 şi 7,81 lei.
Pe de altă parte, preţul la benzină a crescut cu patru bani pe litru. Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,28 şi 7,49 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,96 şi 8,21 lei.
Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,43-3,61 lei.
