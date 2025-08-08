Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 8 august 2025. Preţul la motorină premium a scăzut cu 6 bani

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că vineri, 8 august 2025, preţul la motorină premium este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

la 08.08.2025 , 13:28
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului, la motorină premium, cu şase bani pe litru, astfel că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,05 şi 8,36 lei.

Preţul la motorină standard a scăzut cu doar doi bani pe litru, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,69 şi 7,81 lei.

Pe de altă parte, preţul la benzină a crescut cu patru bani pe litru. Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,28 şi 7,49 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,96 şi 8,21 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,43-3,61 lei.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
