Resturi de dronă, găsite pe o plajă din Mamaia. Specialiştii încearcă acum să-i afle traseul

Alertă pe litoral! Fragmente dintr-o dronă au fost descoperite aseară pe o plajă din stațiunea Mamaia. La fața locului au ajuns polițiștii care au asigurat perimetrul, dar şi echipe ale Serviciului Român de Informaţii. O reacţie a venit şi de la ministrul Apărării, care aşteaptă să vadă dacă traseul dronei poate fi refăcut. Bucățile de metal au fost ridicate de autorități pentru expertiză.

Alerta a fost dată de un trecător, în jurul orei 18:30. Bărbatul a sunat la 112 şi a spus că a găsit resturi de dronă pe porțiunea de plajă lărgită, în dreptul unui hotel din Mamaia. Echipe ale ISU, SRI, Poliţie şi MAPN au venit imediat la faţa locului. Toată zona din dreptul hotelului din Mamaia a fost securizată de autorităţile.

Ar fi vorba despre o dronă de dimensiuni medii, cu motor și elice, care are marcaje albe inscripționate pe fuselaj. Până acum, autorităţile au reuşit să confirme că NU este vorba despre o dronă militară.

"Poliţiştii de frontieră ajunşi la faţa locului au identificat resturi metalice ce par a aparţine unui aparat de zbor neidentificat. În cauză se efectuează cercetări în colaborare cu celelalte autorităţi cu atribuţii în domeniu", a declarat Andrei Ene, Garda de Coastă.

Articolul continuă după reclamă

O reacţie a venit şi de la ministrul Apărării. "De multe ori, pe zonele electronice care mai rămân pe drone, se poate descompune traseul acestor drone, când au fost lansate, pe ce traiectorie au zburat, când au fost doborâte, au picat singure că au rămas fără combustibil, au fost lovite în zona apelor internaţionale. Este sigur că a fost adusă de apă", a declarat ministrul Apărării, Radu Miruţă.

Autorităţile urmează acum să stabilească cum a ajuns drona pe plajă. Totodată, după verificări vor şti dacă este vorba despre o dronă navală, aeriană și dacă are sau nu încărcătură.

Nu e primul incident de acest fel pe litoral. În toamna anului trecut, o bucată de dronă cu inscripții în limba rusă a fost găsită pe litoral în timpul unei acțiuni de ecologizare. Potrivit Ministerului Apărării au fost înregistrate peste 40 de cazuri în care fragmente de drone au fost descoperite pe teritoriul țării noastre de la începutul războiului din Ucraina.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰