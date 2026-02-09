România se împumută mai ieftin. Alexandru Nazare: Dobânzile la împrumuturile în lei și în euro sunt în scădere

Dobânzile la împrumuturile statului român în lei și în euro sunt în scădere semnificativă, semnalând o evoluție favorabilă pentru economia României și costuri mai mici de finanțare, potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, care vorbește despre o creștere a încrederii investitorilor și perspective mai bune pentru anul 2026.

"O nouă veste bună pentru România: dobânzile la împrumuturile în lei au scăzut puternic față de acum o lună, cu aproximativ 10-40 puncte de bază pentru toate maturitățile, mai ales pe zona medie (3-5 ani). Tendința a început în ultimul trimestru din 2025 și continuă și la începutul lui 2026”, a scrie luni pe Facebook Alexandru Nazare, transmite Mediafax.

El susține că trendul trebuie menținut şi în 2026: "Continuând linia ajustărilor fiscale și dacă inflația scade spre aproximativ 4% până la finalul anului, există șanse ca dobânzile în lei să coboare sub 6% pentru toate maturitățile (cele scurte fiind deja sub acest nivel)".

Potrivit ministrului, această scădere a dobânzilor va duce la reducerea costurilor cu dobânzile pentru stat și va ajuta și companiile sau autoritățile locale care se împrumută, dobânzile statului fiind un reper pentru restul pieței.

"În acelaşi timp, dobânzile la finanțările în euro au scăzut, de asemenea: cu 20-29 puncte de bază pe maturități medii (3-5 ani) şi până la 45 puncte de bază pe maturități lungi (6-25 ani). Totodată, riscul perceput pentru obligațiunile României în euro (10 ani) s-a redus puternic din iulie 2025: de la aproximativ 354 puncte de bază la circa 241 puncte de bază (o scădere de aproximativ 112 puncte de bază)", adaugă Nazare.

El spune că aceste scăderi înseamnă că România se poate împrumuta mai ieftin, ceea ce înseamnă mai puțini bani cheltuiți pe dobânzi și mai mulți bani care pot merge spre investiții sau alte nevoi ale economiei.

"În plus, arată că investitorii au mai multă încredere în România. De aceea, un obiectiv major rămâne în continuare să reducem costul suplimentar pe care România îl plătește la împrumuturi, față de alte țări din regiune cu același rating, din cauza riscului perceput", a mai transmis ministrul Finanțelor.

