Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video A evitat gropile şi a ucis o familie pe DN6. Acum 12 zile, şoseaua morţii îşi lua tribut 7 suporteri greci

Familie distrusă în urma unui grav accident de circulaţie care a avut loc pe Drumul Naţional 6. Un tată şi copiii săi, o fată de 13 ani şi un adolescent de 16, au murit pe loc după ce şoferul unui camion ar fi intrat pe sensul opus şi a spulberat microbuzul în care se aflau cei trei. Accidentul are loc la nici două săptămâni după ce, pe aceeaşi şosea, şapte suporteri greci au murit în urma unui alt impact violent care a urmat unei depăşiri.

de Diana Severin

la 09.02.2026 , 13:37
Galerie (6)

Din primele cercetări efectuate de poliţişti s-a stabilit că şoferul camionului ar fi pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune frontală cu microbuzul de marfă.

Mai exact, şoferul camionului le-ar fi declarat poliţiştilor că a încercat să evite gropile de pe şosea, iar din acest motiv a pierdut controlul asupra volanului.

A evitat gropiile şi a adus moarte

Articolul continuă după reclamă

În urma coliziunii, şoferul microbuzului, un bărbat de 58 de ani şi cei doi copii ai săi, o fată şi un băiat de 13 şi 16 ani au murit pe loc. De asemenea, şoferul camionului a fost rănit uşor, a primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar mai apoi a fost transportat la spital. 

Familia implicată în accident este dintr-o localitate din judeţul Mehedinţi şi făceau comerţ cu cereale. Acum poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele şi împrejurările în care s-a produs accidentul.

Diana Severin
Diana Severin Like

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

accident mehedinti dolj
Înapoi la Homepage
Cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase. Planul uriaș al Alessiei
Cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase. Planul uriaș al Alessiei
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
O tânără care a cumpărat o casă cu 17 camere în Sicilia cu banii de-o mașină spune cât au costat-o renovările și dacă a meritat efortul
O tânără care a cumpărat o casă cu 17 camere în Sicilia cu banii de-o mașină spune cât au costat-o renovările și dacă a meritat efortul
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok?
Observator » Evenimente » A evitat gropile şi a ucis o familie pe DN6. Acum 12 zile, şoseaua morţii îşi lua tribut 7 suporteri greci