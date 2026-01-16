Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi pe 16 ianuarie. Preţul la motorină premium a crescut cu 3 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 16 ianuarie 2026, preţurile la benzină standard şi motorină premium sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 16.01.2026 , 11:53
Concret, conform specialiştilor, preţul la benzină standard a crescut cu doi bani pe litru, iar preţul la motorină premium a crescut cu trei bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,62 şi 7,77 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,23 şi 8,5 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină premium, motorină standard şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă. Asta înseamnă că un litru de benzină premium continuă să coste între 8,19 şi 8,49 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,81 şi 7,95 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,97 lei.

