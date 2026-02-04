Care sunt preţurile la carburanţi pe 4 februarie. Preţul la benzină premium a scăzut cu 3 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 4 februarie 2026, preţul la benzină premium este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului la benzină premium cu trei bani pe litru, iar asta înseamnă că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,27 şi 8,56 lei.
Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, motorină standard, motorină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,7 şi 7,84 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 8,02 şi 8,12 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,38 şi 8,67 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,97 lei.
