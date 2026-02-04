Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi pe 4 februarie. Preţul la benzină premium a scăzut cu 3 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 4 februarie 2026, preţul la benzină premium este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 06:57
Preţul la benzină premium este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul la benzină premium este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului la benzină premium cu trei bani pe litru, iar asta înseamnă că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,27 şi 8,56 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, motorină standard, motorină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,7 şi 7,84 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 8,02 şi 8,12 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,38 şi 8,67 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,97 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pret carburanti 4 februarie pret benzina 4 februarie pret motorina 4 februarie
Înapoi la Homepage
Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală
Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei
Răsturnare de situație în cazul magnatului care i-ar fi oferit milioane unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Ce spune femeia
Răsturnare de situație în cazul magnatului care i-ar fi oferit milioane unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Ce spune femeia
Fetiță de 7 ani, internată în spital după ce și-a injectat medicamentele pentru slăbit ale mamei sale
Fetiță de 7 ani, internată în spital după ce și-a injectat medicamentele pentru slăbit ale mamei sale
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi pe 4 februarie. Preţul la benzină premium a scăzut cu 3 bani pe litru