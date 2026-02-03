Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi pe 3 februarie. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 3 februarie 2026, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

la 03.02.2026 , 08:26
Preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă

Concret, conform specialiştilor, asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,7 şi 7,84 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 8,3 şi 8,56 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 8,02 şi 8,12 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,38 şi 8,67 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,97 lei.

