Valul de ger le-a pus mari probleme șoferilor. Temperaturile foarte scăzute au afectat chiar şi mașinile, iar metodele obișnuite de pornire, precum împingerea autoturismului, pot duce la daune costisitoare. În zilele reci, este bine să nu plecăm imediat la drum după pornire, ci să lăsăm motorul câteva momente să se încălzească. Totodată, scăderea temperaturilor influențează și presiunea anvelopelor, care trebuie verificată pentru a evita uzura.

- Gerul dă bătăi de cap şoferilor. Cum îţi poţi distruge maşina doar plecând de pe loc

Problemele cauzate de ger se văd şi în numărul tot mai mare al maşinilor care ajung la service cu diferite defecţiuni. "O maşină cu un acumulator care nu este conform, nu va porni. Motorina nu este prietenoasă cu frigul. Dacă motorina este puţină, se congelează în filtru şi maşina nu porneşte. La fel nivelul de ulei trebuie măsurat în pentru că un nivel scăzut de ulei poate afecta partea superioară a motorului", a declarat Bogdan Botezat, mecanic.

Costurile pentru reparaţii pot ajunge până la câteva mii de lei

"Odată cu venirea frigului, scade şi presiunea. Dacă e nepotrivită, 1 la mână, pe partea din faţă nu avem direcţie, adică e instabilă pe drum, uzura cauciucului şi poate duce la explozii", a declarat Marian Chiribeş, electrician auto. De asemenea, metodele clasice pentru a porni maşinile nu sunt tocmai indicate, pentru că acestea vin cu riscuri. "Una din metodele clasice este sa se dea curent de la o maşină la alta. Mașina donatoare de cele mai multe ori poate fi afectată, în sensul că s-a întâmplat ca după ce a dat curent să nu se mai deschidă radio-ul, să apară probleme în bord, să nu se mai aprindă bordul și așa mai departe. Având în vedere riscurile, atunci când sunt folosite metodele clasice, varianta de a aduce mașina la service este mai convenabilă", a declarat Bogdan Botezat, mecanic.

"In momentul în care punem cabluri de curent de la o maşină la alta, pur si simplu lăsăm să se încarce măcar 10-15 minute. După care luăm cablurile şi încercăm să dăm la cheie", a declarat Cristian Meliş, mecanic. Costurile pentru reparaţii pot ajunge până la câteva mii de lei.

