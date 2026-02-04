The Economist: Te va face Inteligenţa Artificială prost?

Așa cum știe oricine a susținut vreodată un test standardizat, a te grăbi să răspunzi la o întrebare complexă de tip eseu în 20 de minute sau mai puțin necesită o putere intelectuală semnificativă. Accesul nelimitat la inteligența artificială (IA) ar ușura cu siguranță povara mentală. Dar, așa cum sugerează un studiu recent realizat de cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT), acest ajutor poate avea un cost.

Pe parcursul unei serii de sesiuni de scriere a eseurilor, studenții care lucrau cu (precum și fără) ChatGPT au fost conectați la electroencefalograme (EEG) pentru a le măsura activitatea cerebrală în timp ce lucrau. În general, utilizatorii de IA au prezentat o activitate neuronală semnificativ mai scăzută în părțile creierului asociate cu funcțiile creative și atenția. Studenții care au scris cu ajutorul chatbot-ului au întâmpinat, de asemenea, greutăţi în a oferi un citat precis din lucrarea pe care tocmai o produseseră, relatează The Economist.

Constatările fac parte dintr-un volum tot mai mare de lucrări privind efectele potențial negative ale utilizării IA asupra creativității și învățării. Această cercetare ridică întrebări importante cu privire la posibilitatea ca diversele câştiguri impresionante pe termen scurt oferite de IA generativă să genereze o datorie ascunsă pe termen lung.

Studiul MIT completează concluziile altor două studii de mare anvergură privind relația dintre utilizarea IA și gândirea critică. Primul, realizat de cercetătorii de la Microsoft Research, a chestionat 319 lucrători în domeniul cunoașterii care au utilizat IA generativă cel puțin o dată pe săptămână. Respondenții au descris îndeplinirea a peste 900 de sarcini, de la rezumarea documentelor lungi până la proiectarea unei campanii de marketing, cu ajutorul IA. Conform autoevaluărilor participanților, doar 555 dintre aceste sarcini au necesitat gândire critică, cum ar fi revizuirea atentă a unui rezultat al IA înainte de a-l transmite unui client sau revizuirea unui prompt după ce IA a generat un rezultat inadecvat din prima încercare. Restul sarcinilor au fost considerate în esență lipsite de sens. Per total, majoritatea lucrătorilor au raportat că au nevoie de mai puțin sau mult mai puțin efort cognitiv pentru a finaliza sarcini cu instrumente de inteligență artificială generativă, cum ar fi ChatGPT, Google Gemini sau asistentul de inteligență artificială Copilot de la Microsoft, comparativ cu efectuarea acestor sarcini fără inteligență artificială.

Un alt studiu, realizat de Michael Gerlich, profesor la SBS Swiss Business School, a întrebat 666 de persoane din Marea Britanie cât de des utilizează IA și câtă încredere au în ea, înainte de a le pune întrebări bazate pe o evaluare a gândirii critice utilizată pe scară largă. Participanții care au utilizat mai mult IA au obținut scoruri mai mici în general. Dr. Gerlich spune că, după publicarea studiului, a fost contactat de sute de profesori de liceu și universitate care se confruntau cu adoptarea tot mai mare a IA în rândul elevilor lor, care, spune el, "au simțit că aceasta se adresează exact experienței lor actuale".

Rămâne o întrebare deschisă dacă IA va lăsa creierul oamenilor slab pe termen lung. Cercetătorii din toate cele trei studii au subliniat că sunt necesare lucrări suplimentare pentru a stabili o legătură cauzală definitivă între utilizarea crescută a IA și creierul slăbit. În studiul Dr. Gerlich, de exemplu, este posibil ca persoanele cu o mai mare capacitate de gândire critică să fie pur și simplu mai puțin predispuse să se bazeze pe IA. Între timp, studiul MIT a avut un eșantion mic (54 de participanți în total) și s-a concentrat pe o singură sarcină restrânsă.

Mai mult, instrumentele de inteligență artificială generativă urmăresc în mod explicit să ușureze încărcătura mentală a oamenilor, așa cum fac multe alte tehnologii. Încă din secolul al V-lea î.Hr., Socrate era citat bombănind că scrisul nu este "o poțiune pentru amintire, ci pentru reamintire". Computerele îi scutesc pe casieri de calcularea unei facturi. Aplicațiile de navigare elimină nevoia de a citi hărți. Și totuși, puțini ar argumenta că oamenii sunt mai puțin capabili ca urmare.

Există puține dovezi care să sugereze că permiterea mașinilor să îndeplinească ordinele mentale ale utilizatorilor modifică capacitatea inerentă a creierului de a gândi, spune Evan Risko, profesor de psihologie la Universitatea din Waterloo, care, împreună cu un coleg, Sam Gilbert, a inventat termenul "descărcare cognitivă" pentru a descrie modul în care oamenii ignoră sarcinile mentale dificile sau plictisitoare în favoarea unor ajutoare externe.

Îngrijorarea este că, așa cum spune Dr. Risko, IA generativă permite cuiva să "se descarce de la un set mult mai complex de procese". Descărcarea unor sarcini aritmetice, care are doar un set restrâns de aplicații, nu este același lucru cu descărcarea unui proces de gândire precum scrisul sau rezolvarea problemelor. Și odată ce creierul a dezvoltat gustul pentru descărcare, poate fi un obicei greu de renunțat. Tendința de a căuta cea mai mică modalitate de a rezolva o problemă, cunoscută sub numele de "zgârcenie cognitivă", ar putea crea ceea ce Dr. Gerlich descrie ca o buclă de feedback. Pe măsură ce persoanele dependente de IA consideră că este mai greu să gândească critic, creierul lor poate deveni mai zgârcit, ceea ce va duce la o descărcare suplimentară. Un participant la studiul Dr. Gerlich, un utilizator înrăit al IA generativă, a deplâns: "Mă bazez atât de mult pe IA încât nu cred că aș ști cum să rezolv anumite probleme fără ea".

Multe companii așteaptă cu nerăbdare posibilele câștiguri de productivitate rezultate din adoptarea pe scară largă a IA. Dar ar putea exista o urmă de pericol. "Declinul pe termen lung al gândirii critice ar duce probabil la o competitivitate redusă", spune Barbara Larson, profesor de management la Universitatea Northeastern. Utilizarea prelungită a inteligenței artificiale ar putea, de asemenea, să-i facă pe angajați mai puțin creativi. Într-un studiu realizat la Universitatea din Toronto, 460 de participanți au fost instruiți să propună utilizări imaginative pentru o serie de obiecte de zi cu zi, cum ar fi o anvelopă de mașină sau o pereche de pantaloni. Cei care fuseseră expuși la idei generate de inteligența artificială au avut tendința de a produce răspunsuri considerate mai puțin creative și diverse decât un grup de control care a lucrat neajutorat.

În ceea ce privește pantalonii, de exemplu, chatbot-ul a propus umplerea unei perechi cu fân pentru a face jumătate dintr-o sperietoare - sugerând, în esență, ca pantalonii să fie reutilizați ca pantaloni. Un participant neajutorat, în schimb, a propus să pună nuci în buzunare pentru a face o hrănitoare pentru păsări inedită.

Există modalități de a menține creierul în formă. Dr. Larson sugerează că cea mai inteligentă modalitate de a avansa cu IA este de a-i limita rolul la cel de "asistent entuziast, dar oarecum naiv". Dr. Gerlich recomandă ca, în loc să ceri unui chatbot să genereze rezultatul final dorit, să-l îndemni la fiecare pas pe calea către soluție. În loc să-l întrebi "Unde ar trebui să merg pentru o vacanță însorită?", de exemplu, s-ar putea începe prin a întreba unde plouă cel mai puțin și să continui de acolo.

Membrii echipei Microsoft au testat, de asemenea, asistenți IA care întrerup utilizatorii cu "provocări" pentru a stimula gândirea mai profundă. În mod similar, o echipă de la universitățile Emory și Stanford a propus reprogramarea chatboților pentru a servi drept "asistenți ai gândirii" care pun utilizatorilor întrebări de investigare, în loc să ofere pur și simplu răspunsuri. Ne putem imagina că Socrate ar putea aproba din toată inima.

