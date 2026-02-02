Care sunt preţurile la carburanţi pe 2 februarie. Preţul la motorină a crescut cu 6 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 2 februarie 2026, preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la motorină cu şase bani pe litru, indiferent că vorbim despre motorină standard sau motorină premium.

Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,02 şi 8,12 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,38 şi 8,67 lei.

De asemenea, şi preţul la benzină standard a crescut, cu doi bani pe litru, iar asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,7 şi 7,84 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină premium şi la GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de benzină premium continuă să coste între 8,3 şi 8,56 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,97 lei.

