Președintele Donald Trump – care a numit jurnaliste "gălăgioase", "urâte", "teribile", "supărătoare", "stupide" și "total nepregătite" în ultimele luni – a mustrat-o pe o altă reporteră marți pentru că nu a zâmbit.

Trump a aruncat insulta clișeică la adresa corespondentei CNN de la Casa Albă, Kaitlan Collins, după ce aceasta l-a presat cu privire la cea mai recentă publicare a dosarelor lui Jeffrey Epstein, menționând că aliații săi, Elon Musk și secretarul Comerțului, Howard Lutnick, apăreau în documente.

Trump a ignorat primele ei întrebări, dar menționarea lui Musk și a lui Lutnick a părut să-l declanșeze, relatează HuffPost.

"Ești cea mai slabă reporteră. Nu e de mirare că CNN nu are audiențe din cauza unor oameni ca tine", a spus Trump.

"Știți, este tânără", le-a spus el celorlalți din încăpere înainte de a-și îndrepta din nou atenția către Collins."Nu cred că te-am văzut vreodată zâmbind", a certat-o ​​el. "Te cunosc de 10 ani. Nu cred că am văzut vreodată un zâmbet pe fața ta. Știi de ce nu zâmbești? Pentru că știi că nu spui adevărul."

Celor de la CNN ar trebui "să le fie rușine cu tine", a adăugat el.

Un purtător de cuvânt al CNN a lăudat munca lui Collins după schimbul de replici cu Trump:

"Kaitlan Collins este o jurnalistă excepțională, care relatează zilnic de la Casa Albă și de pe teren cu o profunzime și o tenacitate reale. Ea aduce cu abilitate aceste relatări în fiecare zi, în rolul prezentatorului CNN și pe platformele CNN, unde publicul din întreaga lume știe că poate avea încredere".

