Dragoste de toţi banii. O femeie de afaceri din Baia Mare a fost păcălită să-i trimită în conturi nu mai puţin de două milioane şi jumătate de euro unui escroc care s-a dat drept prinţul moştenitor al Dubaiului şi care a cerut-o în căsătorie. În spatele butoanelor era un individ din Nigeria, care a profitat de banii obţinuţi de la româncă pentru a duce o viaţă de lux. Ancheta este acum pe masa procurorilor antimafia.

Cu un mesaj pe LinkedIn. Aşa a căzut în capcană Laura, o femeie de afaceri din România. Individul a abordat-o susţinând că este prinţul moştenitor al Dubaiului şi i-a propus să înfiinţeze împreună o fundaţie umanitară în ţara noastră.

Relaţia de business s-a transformat în timp într-una sentimentală. Aşa-zisul prinţ i-a promis că o ia în căsătorie. Doar că în spatele tastaturii se afla un individ din Nigeria, Henry Eke, care pusese la cale întreaga schemă de înşelătorie.

"Porecla lui Henry era 'Excess Money'. […] Şi-a ipotecat casa, şi-a folosit compania şi tot ce avea doar ca să strângă bani ca să îi satisfacă toate dorinţele. S-au folosit de ea până în ultimul moment" se arată în investigaţia OCCRP.

Nigerianul, dat de gol de pozele de pe Instagram

În Nigeria, Henry era căsătorit, iar pozele soţiei de pe Instagram l-au dat de gol. I-au luat urma jurnaliştii de investigaţii de la Organised Crime and Corruption Reporting Project.

Jurnalist OCCRP: Henry, sunt eu! Chikeze. Din partea Laurei!

Henry: Cine e Laura?

Jurnalist OCCRP: O cunoşti pe Laura?

Henry: Nu!

Jurnalist OCCRP: Din România?

Henry: Nu.

Jurnalist OCCRP: I-ai spus vreodată că eşti Prinţul din Dubai?

Henry: Nu!

Jurnalist OCCRP: Eşti sigur?

Henry: Cine eşti tu? Ce vrei? [...] Cum ai ajuns la casa mea?

Jurnalist OCCRP: Asta e munca mea de jurnalist.

Viaţă de lux pe banii româncei păcălite

Pe conturile de socializare, nigerianul Henry îşi afişa şi viaţa opulentă pe care o ducea pe banii româncei. Vacanţe exotice, zboruri la business class, haine de branduri, ceasuri şi maşini.

"Acest băiat a avut o ascensiune foarte rapidă. Doar între 2023 şi 2024 a fost peste tot. Se observă avuţia, banii şi tot. [...] Şi-a cumpărat Lexus 570, şi-a cumpărat un Range Rover Vogue 2020" relatează jurnaliştii OCCRP.

Frauda, coordonată printr-o întreagă reţea

Bărbatul nu a acţionat singur, în spate avea o întreagă reţea. Printre falşii experţi se afla şi un influent om de afaceri din Nigeria care apare în poze cu celebrităţi şi preşedinţi, iar asta a dat credibilitate poveştii. El avea rol de manager financiar şi i-a prezentat Laurei un cont online cu 200 de milioane de lire sterline. Doar că şi acesta făcea parte din fals.

Jurnalist OCCRP: Ţi-a trimis bani din UK?

Om de afaceri nigerian: Aş prefera ca această întrebare pe care mi-o adresezi acum să mă consulţi în biroul meu sau să te întâlneşti cu echipa mea legală. Nu am idee despre ce vorbeşti.

Culmea, cazul e tras la indigo după un altul. În 2021, o femeie din Scoţia a fost păcălită de un individ care s-a dat tot prinţul moştenitor al Dubaiului şi a convins-o să-i dea 4 mii de lire sterline.

Până acum, românca a recuperat 100 de mii de lire sterline cu ajutorul autorităţilor din Marea Britanie. Între timp, întreaga anchetă a fost preluată de procurorii DIICOT.

