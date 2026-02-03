Piaţa muncii nu a fost niciodată atât de "sensibilă" ca în 2026 - sunt disponibilizări în masă, restructurări şi salarii care nu ţin pasul cu inflaţia. Tineri aflaţi la început de drum sau angajaţi cu ani de experienţă s-au trezit, peste noapte, fără job. Şi toată lumea confirmă acelaşi lucru, până şi angajatorii. Automatizarea, inteligența artificială şi criza financiară pun zeci de mii de locuri de muncă sub semnul întrebării. Aproape 12.000 de oameni au fost concediaţi în 2025, cu 20% mai mult decât în 2024. Anul acesta, va fi şi mai rău.

"M-am chinuit încă de prin septembrie sa îmi depun CV-ul. Mi-am depus în septembrie, în octombrie, în noiembrie, în decembie.", spune un tânăr pe Tiktok.

"Am observat ca nu îmi iese să tot trimit CV, aşa că fac aici promovare personală.", mărturiseşte o tânără pe TikTok.

"Am emailuri cu CV-uri de acum o lună, două la care nu mi s-a răspuns nimic. Am interviuri la care nu ma primit niciun răspuns.", confirmă o altă tânără pe Tiktok.

Sunt doar câteva dintre mărturiile tinerilor în mediul online. Într-o economie instabilă şi o piaţă a muncii în continuă schimbare, cu disponibilizări în masă, să-ţi căuta un loc de muncă este un job în sine. Unul stresant şi aproape imposibil, mai ales dacă nu ai experienţă.

"Ce pot să spun este că de foarte mult timp există acest cerc vicios, conform căruia pentru a te angaja ai nevoie de experienţă, dar absolut nimeni nu te angajează fără experienţă. Pentru poziţii entry level se cer 3, sau chiar 5 ani.", explică Luis, candidat.

"Este vorba de o criză foarte mare de joburi. Nu am reuşit să găsesc nimic în domeniul în care sunt calificată, în domeniul educaţiei. Nu am găsit nimic nici la stat, nici la privat.", adaugă Denisa, o altă candidată.

Emoţii sunt şi printre angajaţii cu experienţă. Criza, automatizarea şi inteligenţa artificială au redus drastic nevoia de forță de muncă.

După 10 ani în care a lucrat într-o fabrică din domeniul auto, această femeie s-a trezit de pe o zi pe alta fara serviciu. Acum, se teme că n-o să-şi mai găsească alt job.

"Am fost team leader și ca și operator nu mă mai vrea nimeni, am și o vârstă. Încă încerc.", spune un bărbat.

Nici industriile considerate "de viitor" nu mai oferă siguranța de altădată. IT-ul trece prin restructurări de câțiva ani din cauza noilor tehnologii.

"Domeniul IT și Automotive au fost cele mai afectate. ORACLE, Tremend sunt printre multele companii afectate de restructurări. Depinde foarte mult de AI și în Romania depinde daca se liniștesc schimbările fiscale. Că asta a afectat în ultimii 3 ani.", precizează un alt bărbat.

În acest context, tot mai mulți tineri aleg soluții alternative.

"Am ales Ridesharing, deoarece am program flexibil. Este destul de obositor. Venitul depinde de cât de mult lucrez. Poate să fie în jur de 3.000 de lei sau poate să ajung și până la 10.000 de lei.", spune Mihai, student.

"Am terminat inginerie medicală, dar prefer să rămân pe frizerie. Am făcut cursuri de perfecţionare.", mai adaugă un frizer cu studii superioare.

"Am făcut management. Practic, este o reinventare, o adaptare.", mai spune Nicu Zamari.

Reporter: Pe frizerie?

Nicu Zamari: Da, pe frizerie.

Reporter: De ce?

Nicu Zamari: Mi-a plăcut mai mult faţă de facultate.

Datele arată că valul de concedieri continuă: aproape 12.000 de oameni au fost daţi afară în 2025, cu 20% mai mult decât în 2024, iar începutul lui 2026 confirmă tendința - concedieri colective au fost anunțate deja de 13 companii. În plus, rata şomajului creşte toate regiunile ţării.

