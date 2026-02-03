Tragedie de nedescris într-o familie din Sibiu! Doi fraţi de nouă şi şase ani, un băiat şi o fată, au murit după ce au căzut în apa îngheţată a unui pârâu. Fetiţa a fost scoasă din apă de rude care au încercat să îi dea primul ajutor, însă în zadar. Câteva ore mai târziu a fost găsit şi fratele ei. În aceeaşi familie au mai murit doi copii în trecut. Protecţia copilului a deschis o anchetă, iar părinţii l-ar putea pierde şi pe singurul copil rămas în viaţă.

Copiii s-au îndepărtat de casă şi s-au dus pe malul pârâului din localitatea sibiană Chirpăr. Un pas pe gheaţa subţire a fost suficient. Cei doi fraţi au alunecat în apă şi nu au putut ieşi. O vecină a auzit ţipetele fratelui lor de trei ani şi a alertat-o mama copiilor.

"Copiii s-au jucat afară. Eu am băgat lemne în casă să fac mâncare la copilaşi. Mi-a venit vecina de alături să îmi spună că plânge copilul meu de trei anişori. Şi când l-am întrebat pe băieţel, mi-a zis că copiii sunt în apă", spune mama copiilor.

Îi mai bătea inima un pic

Articolul continuă după reclamă

"Este, undeva la doi metri, doi metri jumătate. Este foarte adâncă. Au intrat sub gheaţă în apă, sub salcie acolo, sub foarte multe crengi", spune un localnic.

"N-a durat mai mult de 10-20 de minute treaba asta. Că eu când am venit de am adus lemnele, erau copiii în casă. Am fugit iute cu frate-miu. Se bagă frate miu în apă şi scoate copiii", a povestit tatăl copiilor.

Unchiul copiilor este cel care a ajuns la fetiţă şi a încetat din răsputeri să o readucă la viaţă până la venirea salvatorilor. În zadar, însă.

"Am pus-o o ţâră jos, i-am suflat în gură. Am băgat-o, am adus-o repede în casă, am pus-o în casă jos. El îi sufla în gură, eu îi făceam resuscitare. Copilei îi mai bătea o ţâră inima", spune unchiul copiilor.

"Minora a fost găsită în stop cardio-respirator şi i-au fost aplicate manevre de resuscitare, însă, aceasta nu a răspuns. Medicul prezent la faţa locului a fost nevoit să declare decesul", a declarat Andrei Alexandrescu, ISU Sibiu.

Două ore mai târziu, scafandri l au găsit pe băiat.

"S-au dus acolo ca să ia nişte crengi, cum mi-a zis mie băieţelul de trei anişori. Le-am zis să nu se ducă pe vale că se duc, păţesc ceva. Mi-au spus nu mergem, mami, să nu cădem în apă. Bine, mami", mai povestește mama.

"Doamne fereşte pentru toată lumea, că toţi avem copii. Dar, ce să facem? Asta e o neglijenţă poate şi a familiei, nu ştim", spune un vecin.

Tragedie cu repetiție

Protecţia Copilului a dechis acum o anchetă. Cu atât mai mult cu cât familia a mai pierdut în trecut doi copii. Ei au murit la trei ani distanţă unul de celălalt, ambii de pneumonie.

"La momentul respectiv, nu am identificat o situație de risc. Cu al doilea copil, sigur au fost cu el la medic. Dacă s-a agravat. Asta nu mai ştim ce au făcut, dacă i-au dat tratamentul pe care l-a prescris medicul, dacă i l-a dat. Vă daţi seama când sunt întrebaţi, ei au făcut tot, dar de fapt s-a întâmplat. Apoi chestia cu căldura în casă ţine de ei, nu de primărie şi nici o insituţie", a declarat Viroica Sasaujan, asistenta socială din Chirpar.

Acum, statul le-ar putea lua părinţilor şi copilul de trei ani. "În ceea ce priveşte copilul rămas în familie, precizăm că legislaţia în vigoare nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecţie specială. În contextul decesului a patru copii în cadrul aceleiaşi familii, situaţia este tratată de DGASPC Sibiu ca o posibilă situaţie de risc", a declarat Beatrice Munteanu, purtător de cuvânt DGASPC Sibiu.

Autorităţile îi sfătuiesc pe părinţi să nu îşi lase copiii nesupravegheaţi în apropierea lacurilor sau râurilor îngheţate. Pe 17 ianuarie o fetiţă a fost salvată la limită dintr-un lac din Craiova după ce s-a rupt gheaţa. Un indian şi un bancher au sărit în apă şi au reuşit să o salveze.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰