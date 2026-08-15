Programul Casa Verde se schimbă în 2026: statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Şi nu sunt singurele schimbări.

Autoritățile pregătesc noi reguli pentru prosumatori. Aceștia ar putea să fie obligați să-și monteze baterii de stocare, dacă vor să devină prosumatori. În acest fel, cantitatea de energie produsă suplimentară pe parcursul zilei ar fi injectată în baterii și ar fi folosită în rețea pe parcursul serii, atunci când este nevoie de energie.

Reguli noi la Casa Verde

Știm că România seara importă cantități uriașe de energie, 2000 sau 3000 de MW mai ales și odată cu oprirea unității 2 de la Cernavodă. În acest fel, prosumatorii și bateriile ar juca un rol important în sistemul energetic național. Sunt modificări și în ceea ce privește Casa Verde, pentru că în acest an autoritățile vor să dea fonduri doar pentru montarea de baterii de stocare, nu și pentru sisteme fotovoltaice.

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Există în acest an un buget de 400 de milioane de lei. Așteptăm să vedem și când va începe programul Casa Verde. Prosumatorii și bateriile ar putea salva sistemul energetic mai ales în astfel de perioade de criză și avem și un exemplu concret.

Joi, prosumatorii au injectat în rețea aproximativ 700 de MW. Este o cantitate comparabilă cu producția reactorului 2 de la Cernavodă. În România avem în prezent aproximativ 360 de mii de prosumatori, iar dintre aceștia aproximativ o treime au și baterii de stocare.