Vremea de mâine 16 august. Maxime de 35 de grade și caniculă în vestul țării

Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime între 25 și 35 de grade. Cerul va fi predominant senin, cu înnorări temporare la munte și în Dobrogea. Vântul va avea intensificări în sudul Banatului, unde rafalele pot ajunge la 50 km/h.

Tânără care nu mai face față căldurii - Profimedia

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în Dealurile de Vest.Spre sfârșitul intervalului, cu totul izolat, în estul Transilvaniei va fi ceață.

Vremea de mâine 16 august în țară

Vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării, local caniculară în Banat și în Crișana, unde și disconfortul termic va fi în creștere, iar cu totul izolat indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări după-amiaza la munte și în Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului (viteze la rafală de 40...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 35 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade în Dealurile de Vest.

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Vremea de mâine 16 august în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 15...16 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 12 grade.

Vremea va fi frumoasă. Cerul va fi senin și vântul în general slab. Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade, iar cea minimă de 16...17 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 13 grade.

În Cluj, vremea se încălzește din nou. Temperaturile vor urca până la 33-34 de grade.

Vremea de mâine 16 august pe litoral

Vremea va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab și moderat.Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 29 de grade, iar cele minime între 17 și 20 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 22 și 25 de grade.

Vremea de mâine 16 august la munte

Valorile termice vor continua să crească, astfel că se vor situa pe alocuri peste cele normale pentru această perioadă, cu precădere în Carpații Orientali și Occidentali. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări în orele amiezii, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Munții Banatului (viteze la rafală de 40...50 km/h).