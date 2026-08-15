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Video Momentul în care drona găsită în zona Plauru din Tulcea este detonată

Momentul în care drona găsită în zona Plauru din Tulcea este detonată Momentul în care drona găsită în zona Plauru din Tulcea este detonată - Facebook/MApN
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.08.2026, 14:41 | Modificat la 15.08.2026, 14:41

Drona descoperită vineri, 14 august, în localitatea Plauru din judeţul Tulcea a fost distrusă prin detonare controlată, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale. Tot vineri, o altă dronă a fost descoperită în Munţii Măcinului, şi aceasta fiind distrusă în condiţii de siguranţă.

"Drona descoperită vineri, 14 august, în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea, a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi, 15 august, prin detonare controlată, în condiţii de siguranţă, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naţionale", a anunţat MApN. 

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Tot în cursul zilei de vineri, o altă dronă a fost descoperită în Munţii Măcinului

"Resturile dronei căzute astăzi, 14 august, în nord-vestul judeţului Tulcea, au fost identificate într-o zonă din apropierea localităţii Greci, în Munţii Măcinului, care a fost securizată de Poliţia de Frontieră. O echipă specializată a Ministerului Apărării Naţionale se deplasează la faţa locului, cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forţelor Aeriene Române, pentru evaluarea resturilor şi neutralizarea acestora, dacă situaţia o impune", anunţau reprezentanţii MApN.

Ulterior şi această dronă a fost distrusă în condiţii de siguranţă.

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