Drona descoperită vineri, 14 august, în localitatea Plauru din judeţul Tulcea a fost distrusă prin detonare controlată, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale. Tot vineri, o altă dronă a fost descoperită în Munţii Măcinului, şi aceasta fiind distrusă în condiţii de siguranţă.

Momentul în care drona găsită în zona Plauru din Tulcea este detonată - Facebook/MApN

"Drona descoperită vineri, 14 august, în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea, a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi, 15 august, prin detonare controlată, în condiţii de siguranţă, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naţionale", a anunţat MApN.

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Tot în cursul zilei de vineri, o altă dronă a fost descoperită în Munţii Măcinului.

"Resturile dronei căzute astăzi, 14 august, în nord-vestul judeţului Tulcea, au fost identificate într-o zonă din apropierea localităţii Greci, în Munţii Măcinului, care a fost securizată de Poliţia de Frontieră. O echipă specializată a Ministerului Apărării Naţionale se deplasează la faţa locului, cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forţelor Aeriene Române, pentru evaluarea resturilor şi neutralizarea acestora, dacă situaţia o impune", anunţau reprezentanţii MApN.

Ulterior şi această dronă a fost distrusă în condiţii de siguranţă.