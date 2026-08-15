Unul dintre cele mai importante proiecte ale Armatei Române este blocat de politicieni. Programul prin care mii de tineri urmau să facă un stagiu militar voluntar și să intre în rezerva operațională nu poate fi lansat, din cauza întârzierilor provocate de criza guvernamentală, susțin surse din Ministerul Apărării. Între timp, Armata încearcă să acopere lipsa de personal prin cea mai mare campanie de recrutare din ultimul deceniu. Am filmat într-o școală militară unde viitorii soldați învață ce înseamnă, cu adevărat, viața în uniformă.

În pas de defilare, începe o nouă zi de instrucție la Școala de instruire pentru Apărare Antiaeriană, de la Capu Midia. Timp de 4 luni, cei 40 de soldați vor învăța tot ce înseamnă viața de militar: de la disciplina de front și pregătirea fizică, până la tehnicile care le pot salva viața pe câmpul de luptă.

Cum sunt pregătiți viitorii militari la Capu Midia

Astăzi, una dintre cele mai importante misiuni ale Armatei Române este combaterea dronelor, iar la Capu Midia, viitorii operatori ai sistemelor Gepard învață să folosească aceste mașinării de luptă, astfel încât să poată reacționa în doar câteva secunde atunci când apare o amenințare aeriană.

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"Armata de voluntari", blocată de criza guvernamentală

Armata Română are nevoie de tot mai mulți oameni care să urmeze acest parcurs. Numai că unul dintre proiectele prin care Ministerul Apărării spera să atragă noi recruți este blocat din cauza crizei guvernamentale, spun surse MApN. Este vorba despre aşa-numita armată de voluntari, destinată tinerilor care vor să urmeze un stagiu de patru luni și apoi să intre în rezerva operațională,

"Sunt şi eu curios după desfăşurarea acestui program, câţi vor alege să rămână. Noi pregătim dacă ei vor să rămână, toţi să rămână. Şi atunci unităţile militare în care concentrăm investiţii noi sunt sincronizate aceste investiţii si cu creşterea numărului de militari", a spus Radu Miruţă, ministrul Apărării.

MApN scoate la concurs aproape 7.000 de posturi

Până când programul va deveni operațional, Ministerul Apărării încearcă să acopere lipsa de personal prin recrutarea pe calea clasică. A scos la concurs aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști, cel mai mare val de angajări din ultimii ani.

Reporter: Care este avantajul carierei de miltiar?

Ionuţ Sicaru, soldat: Ești înconjurat de disciplină, de responsabilitate, de colegi ce vor să lucreze cu tine și contează foarte mult spiritul de echipă. O stabilitate în locul de muncă!

"Fiecare militar începe de aici. Cu instrucția de bază. Camuflaj, deplasare în teren, disciplină și lucru în echipă. Sunt lecțiile pe care le urmează cei aproape 40 de cursanți din fața mea și care stau la baza pregătirii oricărui militar, indiferent de specializarea pe care o va avea ulterior", a transmis Cristi Popovici, reporter Observator.

"Uneori avem și provocări, dar, din moment ce îți place ceea ce faci, nu este greu deloc", a afirmat Mihaela Petre, soldat.

Cine se poate înscrie pentru un post în Armata Română

La concurs se pot înscrie românii cu vârste între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 10 clase și îndeplinesc criteriile medicale și psihologice impuse de Armată. Candidații nu susțin examen de admitere, ci trec prin probe de selecție, iar după repartizare urmează un program de instruire militară de până la cinci luni. Selecția a început deja, iar locurile sunt distribuite pe județe. Cei interesați se pot prezenta direct la Centrul Militar Zonal din județul de domiciliu sau pot consulta platforma oficială: recrutaremapn.ro.