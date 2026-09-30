Cât câștigă un român care lucrează pe șantier în Irlanda. Își ia banii în fiecare săptămână

Şi-a luat inima-n dinţi, şi-a făcut bagajele şi a plecat în Irlanda în căutarea unui trai mai bun. Românul a povestit pe Youtube ce dificultăţi a întâmpinat şi cât a ajuns să câştige în construcţii.

Gigi spune că pentru a lucra în Irlanda, mai ales în domeniul construcțiilor, ai nevoie de Safe Pass și Manual Handling. Fără aceste două acte nu poți călca pe șantier, scrie publicaţia Click.

În Irlanda, calificările și licențele contează foarte mult, pentru că fără ele nu poți folosi anumite utilaje. Mai mult, există cursuri pentru aproape fiecare utilaj în parte.

Cât câștigă săptămânal în Irlanda

"Jobul pe care l-am găsit este în construcții și este destul de bine plătit dacă mă întrebați pe mine pentru un începător, pentru un salahor ca mine. Par să fie mulțumiți de mine până acum.

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Un român mi-a făcut lipeala cu irlandezul. Irlandezul m-a lăsat să lucrez cu cumnatul lui care e polonez.

Nu avem neînțelegeri, dar singura problemă e că deși am venit într-o țară în care se vorbește engleză, engleza de aici e mult mai greu de înțeles decât vă puteți imagina", spune românul.

„Primesc 650 euro pe săptămână, în mână, așa m-am înțeles cu patronul. Vedem cu evoluează totul. Avem fix o lună de când am ajuns în Irlanda și am avut o săptămână lucrată”, a spus Gigi Cristea în videoclipul postat pe Youtube.

Românul recunoaşte şi că a întâmpinat numeroase dificultăţi, cum ar fi nivelul de engleză, dar și costurile ridicate ale chiriilor din Irlanda. "Nu e ușor în Irlanda din cauza chiriilor. Chiriile sunt scumpe și dacă ai bani e mai ușor să cumperi o casă. Sunt niște legi în Irlanda care dezavantajează proprietarii care închiriază și nu mai sunt dispuși să închirieze, ci să vândă".