Vara este sezonul concediilor, iar pentru cele mai multe domnişoare şi doamne pregătirile pentru vacanță nu se rezumă doar la alegerea destinației şi pregătirea ţinutelor instagramabile. Vizita la salonul de înfrumusețare e parte nenegociabilă a ritualului de vacanţă.

Sezonul estival este cea mai profitabilă perioadă din an pentru proprietarii saloanelor de înfrumusețare. Locurile libere sunt noroc chior, programările sunt făcute cu luni bune înainte. Manichiura şi pedichiura sunt printre cele mai căutate servicii.

"Acum vara culorile neon, milky white iarăși e foarte cerut. Mie îmi place în general rozul, orice e roz eu le recomand fetelor și merg pe simplu de obicei, nu floricele și ce se purta acum câțiva ani", a spus Ruxandra Călina, manichiuristă.

"Plec în concediu și de fiecare îmi fac niște culori neon, mai aprinse, mai de vară. Fără modele, de obicei nu îmi fac modele, doar culorile să fie în ton cu vara", a spus o clientă.

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Părul are nevoie de protecție înainte de plajă

Specialiștii ne recomandă să nu ignorăm nici podoaba capilară, mai ales dacă mergem la plajă, unde expunerea îndelungată la soare ne poate deteriora părul.

"Avem din ce în ce mai multe telefoane, majoritatea clientelor își doresc pentru vară vopsit, tuns și tratamente în special", a afirmat Alina Becheru, hair-stylist.

"Fiind blondă părul se mai deteriorează și vreau să merg puțin la mare, fiind soare, apă sărată să fiu în regulă", a spus o clientă.

Epilarea definitivă, la mare căutare vara

Părul nedorit se rezolvă tot la salon.

"Epilarea definitivă o recomand pentru orice moment al vieții, nu doar că se merge la mare și recomandările sunt următoarele - trebuie să vină epilate cu o seară înainte, să nu fie iritate sau cu arsuri solare. În general vara cerința este mult mai mare deși eu recomand să se înceapă într-un sezon rece. Este mai bine pentru că vara este contraindicat să ne expunem la soare cu o săptămână înainte sau cu o săptămână după epilarea definitivă", a spus Antonella, cosmeticiană.

"O să plec și în concediu, ședințele de epilare definitivă le-am început din iarnă și am continuat cu ele. Este suportabil, nu este dureros", a spus o clientă.

Şi nici pielea nu ar trebui ignorată.

"Vara se recomandă tratamente de calmare, hidratare și protejare deoarece nu este indicat să sensibilizăm pielea pentru că o expunem la soare", a mai spus Antonella.

"Am ales să fac un tratament facial deoarece fiind model mă ajută foarte mult să-mi hidratez tenul", a spus o altă clientă.

Cât costă pregătirile pentru vacanță

Prețurile pentru o şedinţă de manichiură profesionistă pornesc de la 120 de lei, o şedinţă de epilare definitivă poate costa între o sută şi 650 de lei, iar tratamentele faciale pot răpi până la 100 de euro din bugetul de vacanţă.