Toamna se numără conservele. Pentru că a fost un an bun, cu supraproducţie, pieţele sunt pline, iar legumele se vând la preţuri mici. Un calcul simplu arată că este mult mai rentabil să pui acasă murături decât să le cumperi gata făcute din magazin. E mult de muncă, dar satisfacţia gustului e nepreţuită, spun cei care au deja cămara plină cu provizii pentru iarnă.

Ca în fiecare toamnă, e forfotă mare în piețe. Oamenii pleacă cu sacoșele pline de legume.

"Țelină, de toate, castraveți, toate cele, vedetele de toamnă. De aici nu mănânc numai eu, le trimit și la copii. Ei sunt în Danemarca și le trimit.", spune Tatiana.

Liliana: Prefer să le fac eu, că sunt foarte bune. Așa cumpărate nu-mi plac.

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Reporter: Cât a costat tot ce ați cumpărat acum?

Liliana: 150 numai astea și mai am de luat câteva.

Prețurile sunt chiar mai mici decât anul trecut.

Comerciant: Acum este cea mai bună perioadă din an în care toți clienții se aprovizionează pentru iarnă.

Reporter: Ce cumpără?

Comerciant: Gogoșari, ardei, conopidă, vinete. Prețul foarte mic.

Reporter: Nu l-ați crescut față de anul trecut?

Comerciant: Nu, e chiar mai jos.

Atunci când ne pregătim să ne umplem cămara cu borcane, prima oprire o facem la piață. Asta dacă nu stăm la curte și avem totul în grădină. Și nu venim oricum, pregătim banii cash și, desigur, lista de cumpărături. Să vedem cât ne costă să umplem câteva borcane. E nevoie de o țelină cu tot cu cozi pentru murături și o varză, două, mai moi. Mai trebuie o varză roșie, castraveți, conopidă. Cam asta a fost tot. Totul costă 48 de lei. Rămâne de văzut câte borcane se vor umple.

Din piață, mergem direct acasă. Florin Vechiu și-a pus șorțul, a scos borcanele și s-a apucat de treabă.

"Facem un mixt de legume de legume și o să încercăm cu varză albă, varză roșie, după care gogonele. O să încercăm și castravetele. Avem hrean, spălat, curățat, tăiat rondele. Secretul este să ai curaj să te apuci de muncă. Toate legumele vor intra în borcan, sare, apă, vom pune cimbru.", explică un gospodar.

Pe lângă gust, murăturile făcute acasă sunt mult mai rentabile.

Florin Vechiu, producător local: Borcănașele sunt gata.

Reporter: Cât au costat legumele din aceste trei borcane?

Florin Vechiu, producător local: Legumele ce au intrat în acestea, 50 de lei.

Cu 50 de lei, se pot pune 3 bidoane de 5 litri de murături, în timp ce, la supermarket, un singur borcan de 800 de grame costă între 10 și 13 lei.