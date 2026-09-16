Scafandrii au fotografiat și cartografiat aproximativ 25 de structuri misterioase construite de oameni, aflate pe fundul mării, în zona în care se presupune că a existat cândva o așezare britanică dispărută în urmă cu aproximativ 700 de ani.

Orașul dispărut acum 700 de ani, în care trăiau 117 oameni, regăsit sub ape. Descoperirile scafandrilor - Sursa: Daily Mail

Rămășițele construite din silex au fost descoperite la câteva sute de metri de plajele din Cromer, în Norfolk. Specialiștii cred că acestea fac parte din Shipden, o așezare medievală care a fost înghițită treptat de Marea Nordului în timpul secolului al XIV-lea, relatează Daily Mail.

Scafandrii voluntari au pornit dis-de-dimineață din Sea Palling și au parcurs coasta pentru a ajunge în zona fundului mării aflată în largul localității Cromer. Echipa, formată din membri ai filialei Anglian a British Sub-Aqua Club, a profitat în timpul verii de cerul senin și de apa neobișnuit de calmă.

Condițiile favorabile au făcut posibilă observarea mai clară a fundului mării, acoperit în principal de cretă și nisip. Astfel, scafandrii au reușit să documenteze structuri care, în alte condiții, ar fi putut rămâne ascunse.

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Cu ajutorul istoricului local James Mindham, echipa a identificat și fotografiat aproximativ 25 de elemente construite de oameni. Printre acestea se numără un șir de structuri din silex, porțiuni inferioare ale unor chesoane din piatră, dar și alte bucăți de piatră prelucrată.

Shipden, orașul dispărut sub ape

Unele dintre structuri s-au păstrat până la o înălțime de opt până la zece rânduri de piatră, în ciuda faptului că au petrecut secole sub apă.

Fotografiile realizate de specialiști au permis inclusiv crearea unor modele 3D preliminare ale descoperirilor. Potrivit echipei, imaginile ar fi primele fotografii realizate vreodată ale acestor structuri.

Una dintre marile întrebări este legată de chesoanele descoperite. Cercetătorii analizează posibilitatea ca acestea să fi făcut parte dintr-o încercare din secolul al XIV-lea de a proteja zona împotriva înaintării mării.

O altă ipoteză este că structurile ar putea avea legătură cu un dig sau un debarcader autorizat în anul 1390. Proiectul Alfred Savin, care cercetează istoria zonei, subliniază însă că acestea sunt, deocamdată, teorii și nu concluzii certe.

Într-un document din 1086 sunt menţionaţi 117 locuitori şi trei acri de pajiște

Shipden a fost cândva o așezare importantă de pe coasta nordică a comitatului Norfolk. În Domesday Book, document întocmit în 1086, sunt menționați 117 locuitori, trei acri de pajiște, pădure suficientă pentru 36 de porci, un port și două biserici.

Numele Shipden a dispărut treptat din documentele istorice în secolele al XIII-lea și al XIV-lea, fiind înlocuit de numele Cromer.

De-a lungul timpului, eroziunea a distrus și a acoperit cu apă așezarea originală. Printre evenimentele care au afectat puternic coasta s-a numărat și furtuna devastatoare din Marea Nordului din ianuarie 1362.

Dispariția Shipden a dat naștere, ulterior, mai multor legende locale. Cea mai cunoscută susținea că turnul Bisericii Sfântul Petru ar fi supraviețuit sub ape, pe o formațiune stâncoasă cunoscută drept Church Rock.

Potrivit unor relatări, ruinele bisericii puteau fi zărite în timpul mareelor foarte joase. O altă legendă spune că, în timpul furtunilor, clopotul bisericii putea fi auzit sunând sub apă sau avertizând pescarii să nu iasă în larg.

Documentele istorice confirmă faptul că o biserică a fost pierdută în mare. Cu toate acestea, scafandrii nu au găsit până acum nimic care să poată fi identificat cu certitudine drept clădirea bisericii.

Cercetătorii cred acum că Church Rock ar putea să nu fie, de fapt, rămășițele bisericii. Potrivit cercetărilor actuale, Biserica Sfântul Petru ar fi fost amplasată mai la nord și mai spre vest.

Peter Stibbons, președintele Friends of Cromer Museum și directorul proiectului, spune că descoperirile recente pun sub semnul întrebării una dintre cele mai cunoscute legende locale.

"Cei dintre noi care am crescut în Cromer am știut dintotdeauna povestea despre Church Rock, așa că este un pas important să spunem că legenda ar putea fi greșită", a declarat acesta.

„Analizăm documentele medievale și încercăm să le corelăm cu descoperirile fizice de până acum, pentru a înțelege mai bine povestea Shipden. Deocamdată, formulăm idei, nu concluzii”, a adăugat Peter Stibbons.

Misterul navei Victoria

Misterul s-a complicat și mai mult în august 1888, când o navă de agrement din Great Yarmouth, Victoria, a lovit o stâncă aflată chiar sub suprafața apei.

Pasagerii și echipajul au fost salvați, însă încercările de a elibera nava au eșuat. Epava și o parte din obstacolul subacvatic au fost ulterior aruncate în aer, deoarece reprezentau un pericol pentru navigație.

Explozia ar fi putut distruge o parte dintre dovezile arheologice. În timpul cercetărilor recente, scafandrii au găsit bucăți împrăștiate de silex care ar putea proveni de la structura demolată.

Scafandrul-șef Nick Schiller a explicat că expediția a pornit inițial de la o altă întrebare.

"Interesul nostru inițial a fost posibilitatea de a exista mai multe rămășițe ale navei Victoria, care a naufragiat pe Church Rock în 1888", a spus acesta.

"Totuși, a fost un bonus să putem ajuta echipa din Cromer să facă pași înainte în înțelegerea orașului Shipden și a portului Cromer", a adăugat el.

Potrivit lui Nick Schiller, ceea ce era considerat până acum „Church Rock” pare să fie, de fapt, o structură construită din silex, care ar putea face parte din sistemul medieval de apărare împotriva mării.

"Căutarea locului unde s-a aflat biserica poate continua, la fel ca și cercetarea altor structuri importante", a precizat scafandrul.

Cercetătorii spun că expediția din această vară a extins considerabil amploarea investigației, dar a ridicat și mai multe întrebări decât a reușit să rezolve.

Sezonul de scufundări s-a încheiat, însă echipa speră să revină anul viitor pentru a continua explorarea zonei.

Rezultatele cercetărilor și reconstrucțiile 3D urmează să fie publicate online și prezentate la Cromer Museum.