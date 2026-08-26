Bucureștiul ocupă locul al doilea într-un clasament al celor mai accesibile destinații pentru un city-break în Europa, cu un cost mediu estimat la 66 de euro pe persoană pe zi, potrivit unei analize realizate de Thomas Cook și citate de Euronews .

Oraşul din România, în topul celor mai ieftine destinații europene de toamnă. Cât costă o zi de cazare - Sursa: Profimedia

Capitala României este devansată doar de Tirana, Albania, unde cheltuielile zilnice ajung la aproximativ 59 de euro de persoană. Clasamentul include 13 orașe europene în care turiștii se pot încadra într-un buget de cel mult 100 de euro pe zi.

În cazul Bucureștiului, o cină la un restaurant accesibil costă, în medie, puțin peste 12 euro, în timp ce un abonament zilnic pentru transportul public este estimat la aproximativ 1,50 euro.

Analiza a luat în calcul mai multe cheltuieli pe care le are, în mod obișnuit, un turist într-un city-break: cazarea la un hotel de trei stele, o masă la un restaurant ieftin, o cafea, transportul public și biletele pentru atracțiile turistice cu plată.

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Pe primul loc în clasament se află Tirana, cu un cost zilnic de aproximativ 59 de euro. O noapte de cazare la un hotel de trei stele costă în medie 32 de euro de persoană, în timp ce o cină ajunge la 8,50 euro. O bere locală costă aproximativ 1,50 euro.

Pe locul al treilea, la egalitate, se află Antalya, în Turcia, și Varșovia, în Polonia, cu aproximativ 78 de euro pe persoană pe zi.

Istanbul ocupă poziția a cincea, cu un cost estimat la 82 de euro pe zi. Orașul are printre cele mai accesibile variante de cazare din clasament, un hotel de trei stele costând în medie 28 de euro de persoană pe noapte. O masă la un restaurant ieftin ajunge la 8-9 euro.

În top mai apar Muğla și Cracovia, cu 87 de euro pe zi, Vilnius și Frankfurt, cu 90 de euro, Lyon, cu 91 de euro, Tallinn, cu 93 de euro, Heraklion, cu 99 de euro, și Porto, cu exact 100 de euro pe zi.

Cele mai accesibile city-break-uri din Europa