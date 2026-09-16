Să fii şofer în Bucureşti este din ce în ce mai des un test de răbdare. Zeci de şantiere începute în acelaşi timp sufocă traficul, iar şoferii se plâng că nu au rute alternative. Oamenii ajung să piardă ore întregi pe străzi în aglomeraţia enervantă. Polul ambuteiajelor s-a mutat în nordul Capitalei, într-o zonă pe care primarul Capitalei o declara prioritate în campania electorală.

"Unde să te bagi? Păi ăsta stă pe avarii! E blocată stradă, trebuie să iasă toţi! Nu pot să mă mişc doar în spate, pentru că mai sunt oamenii ăia! Şi unde vă duceţi? Dă înapoi! Şi pe urmă, unde te duci?", spun oamenii în trafic.

Astfel de scene au loc aproape în fiecare intersecţie blocată de trafic din Bucureşti.

Suntem pe bulevardul Dimitrie Pompeiu, în zona de Nord, la ora la care mii de angajaţi ies de la birouri. În jurul nostru, însă, aproape nimeni nu înaintează.

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Cât a ajuns să dureze un drum pe care şoferii îl făceau în 15 minute

Se stă pe loc, se claxonează, iar un drum care în mod normal durează 15 minute poate ajunge acum la 40 sau chiar 50 de minute.

Zona rămâne paralizată ore întregi. Se întunecă, dar cozile nu dispar.

"Nu se mai poate circula în Bucureştiul ăsta. E de nedescris ce se întâmplă aici. E infernal, niciodată n-am prins trafic aşa. Este groaznic. De la 7 e traficul ăsta. Am zis că plec seara cu maşina că trebuia să transport ceva. Ziua merg cu scuterul. Uite că şi la 9 seara e aceeaşi situaţie. E infernal. O să o las acasă până de Crăciun, până ninge", spun

Ce promitea Ciprian Ciucu în campania electorală

În campania electorală, primarul Ciprian Ciucu promitea, la Observator, că bulevardul Dimitrie Pompeiu pe care sunt sediile marilor companii multinaţionale va fi una dintre priorităţile mandatului său.

"Dimitrie Pompeiu, ştiţi foarte bine, O, Doamne… În seara aceea, când am fost la dumneavoastră, am făcut 500 de metri în 15 minute. Credeam că nu e ceva mai rău decât Iuliu Maniu, dar Dimitrie Pompeiu este mai rău", spune Ciprian Ciucu.

Proiectele de lărgire a bulevardului rămân doar pe hârtie

La fel de rău este că proiectele de lărgire a bulevardului rămân de ani de zile doar pe hârtie. Ultima promisiune a primăriei a fost că lucrările vor fi gata în 2029. Însă termenul de depunere a ofertelor a fost amânat deja de trei ori.

Mai mult, în zonă se lucrează şi la linia de tramvai. Aşa cum se întâmplă pe 63 de artere din oraş. 35 îngreunează direct circulaţia maşinilor.

"Nu se poate fără şantiere, nu poţi să ai un oraş pus la punct fără şantiere! Asta este viaţa, nu am soluţii magice! Obişnuiţi-vă, vor mai fi un an, doi de şantiere, după care va fi foarte bine în oraşul nostru! Asta este, nu se putea fără. Tramvaiele mergeau pe beton, erau tramvaie care se stricau, nu avem cum fără şantiere!", menţionează Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

"Toate lucrurile astea trebuie şi ele organizate într-o noimă, astfel încât când avem cu tramvaiele şantier, să putem folosi alte străzi, nu să le băgăm şi pe alea în şantier", spune Alexandru Pânişoară de la Asociaţia pentru Dreptul Urbanismului.

La blocajul din "zona corporatiştilor" contribuie şi bariera de cale ferată de pe şoseaua Petricani. Pasajul promis de Primăria Sectorului 2 şi aprobat de Consiliul General a fost contestat în instanţă de Prefectura Capitalei.