Spune-mi din ce oraş eşti, ca să-ţi spun cât te costă masa în oraş! Un experiment Observator ne arată că un prânz pentru trei persoane e, în marile oraşe, aproape la fel de scump ca în Bucureşti! Specialiştii au o explicaţie - nivelul de trai în Iaşi, Cluj-Napoca sau Timişoara a crescut, iar salariile angajaţilor marilor companii străine din provincie concurează cu ale bucureştenilor. Mai sunt, desigur, multe oraşe în care se mănâncă mai ieftin ca-n Bucureşti, dar şi acolo e mai scump decât anul trecut!

Capitala e în capul mesei, când vine vorba de preţul mâncării. Plătim mai mult pentru un prânz banal nu doar dacă ni-l gătim singuri, din ingrediente de la supermarket, ci şi dacă preferăm răsfăţul la restaurant.

Pizza Margherita, paste carbonara, un pui cu salată şi cartofi, o bere la draught, o apă plată şi un cappucino. Practic o masă pentru toată familia pe care plătim în Bucureşti 214 lei.

"În Bucureşti preţurile sunt cu 30% mai mari ca în provincie. Este un consum mai mare, ies mai mult în oraş. Preparatele sofisticate sunt mai cerute în Bucureşti băuturile la fel", spune Steluţa Chiru, manager de restaurant.

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"În general mi se pare foarte scump traiul în Bucureşti. Cel mai des eu îmi gătesc acasă, mai ales din provincie fiind, când mai merg pe la părinţi mă îndeasă cu tot felul de sacoşe şi mă mai descurc!", spune un localnic.

Cât costă să iei masa în oraş

Supriza vine însă de la marile oraşe din România - centrele universitare şi hub-urile de muncă nu au preţuri cu mult diferite de cele din capitală. La Iaşi, pentru aceleaşi produse, o familie plăteşte cu 13 lei mai puţin. Din tot ce vedem aici, cele mai scumpe sunt aceste paste carbonara. Preţul lor este de 52 de lei.

"Preţurile la băuturi sunt cam mari, la mâncare sunt ok. De obicei, noi ieşim la sucuri şi la îngheţate", spun oamenii.

"Dacă stai să te uiţi la Bucureşti şi la oraşele principale o să întâlneşti destul de des oameni care câştigă 7,8, 10, 12 mii de lei dar dacă ai ieşit din epicentrele astea bănoase, spre oraşele mai mici, media veniturilor scade foarte mult. Se duce către 4000, 5000 de lei", spune Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Într-un astfel de oraş mai mic, pentru 200 de lei primeşti suficientă mâncare cât să saturi un al patrulea mesean. La Gorj ieşim cel mai ieftin. O masă completă ne costă 163 de lei, dar şi aici plătim mai mult decât anul trecut cu 15%.

"Pizza în general este preferata mea! La noi în Târgu Jiu sunt preţurile foarte acceptabile şi e şi foarte bun.

"Am fost în restaurantele din Bucureşti şi sunt preţurile mult mai mari decât în restaurantele din provincie", spun oamenii.

"Situaţia economică nu este la fel ca cea din Bucureşti şi de aceea menţinem preţurile la un prag acceptabil", spune Maria Mohora, director de marketing restaurant Tg. Jiu.

Celebra publicaţie The Economist compară anual preţul unui burger în mai multe ţări ale lumii pentru a estima mai plastic puterea de cumpărare a localnicilor. Un român cu salariul mediu îşi poate cumpăra vreo 300 de sendvişuri. La fel de mulţi precum un polonez şi mai mulţi decât un ungur. E drept, la noi burgerul este mult mai ieftin decât în Europa Occidentală.