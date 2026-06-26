Încă 500 de angajați ai Oracle România își pierd locul de muncă, în plină criză globală a sectorului IT. Anul trecut, gigantul american disponibilizase alți 400 de români - ce se întâmplă la noi e doar vârful icebergului - vorbim de o restructurare globală care va lăsa zeci de mii de oameni fără loc de muncă. Şi trendul este tot mai vizibil printre giganții din tehnologie: renunță la forţa de muncă, şi direcţionează miliarde de dolari spre construcția de uriaşe centre de date pentru inteligența artificială.

500 de angajaţi au primit vestea... într-un mail. Peste 4.000 de specialiști lucrează în această companie care a avut în ultimul an o cifră de afaceri de aproape 1,8 miliarde de lei, fiind un pilon important al industriei tech din România. Este al doilea val major de disponibilizări în 2 ani. In 2025, compania a mai concediat 400 de oameni.

Oracle a recunoscut că implementarea AI în operațiuni a dus și ar putea continua să ducă la reduceri ale numărului de angajați. La nivel global, compania a renunţat la aproape 13% dintre angajaţi în ultimul an.

"Decizia a fost anunțată încă din martie, dar este pusă pe seama automatizării și impactului inteligenței artificiale, ceea ce este parțial fals, pentru că munca oamenilor disponibilizați nu este preluată de AI, ci efectiv nu va mai exista", spune Doru Supeala, expert în resurse umane.

Articolul continuă după reclamă

În 2025, aproape un sfert de milion de oameni au fost afectați de concedieri în industria tech la nivel global. Alţi aproape o sută de mii şi-au pierdut job-urile în primele luni ale lui 2026. România nu a fost nici ea ocolită de disponibilizări. În 2026 peste 1000 de angajați din IT au rămas fără un loc de muncă.

"Văd însă și o oportunitate bună pentru tinerii care vor rămâne fără job, dacă ne uităm la criza dotcom-urilor din SUA, ea a generat de fapt tot ce înseamnă astăzi Silicon Valley. Cei care vor rămâne fără job vor trebui să se reinventeze", spune un tânăr.

"Există în IT un set tot mai amplu de ocupații noi, în special cybersecurity, data management și managementul aplicațiilor cloud în care companiile nu reușesc să găsească specialiști", spune Doru Supeala, expert în resurse umane.

"Candidații care intră pe o nișă care acum se dezvoltă foarte mult, AI, sunt în continuare foarte căutați. Piața nu poate să ofere atât de mulți cât ar fi nevoie", spune Ana Călugăru, reprezentant platformă recrutări.

Endava, Microsoft, Bitdefender, UiPath și eMAG au făcut deja reorganizări similare. În toată ţara, peste 34.000 de contracte de muncă au fost încheiate prin concediere de la începutul anului. ​