Superliga 2026-2027: când se joacă derby-urile Dinamo – FCSB și Rapid – Dinamo
Programul ediţiei 2026/2027 a Superligii s-a stabilit vineri, iar conform acestuia campioana Universitatea Craiova va începe sezonul cu aceeaşi adversară ca în sezonul trecut, UTA Arad.
Oltenii vor juca acasă în prima etapă. În sezonul 2025/2026, în prima etapă Universitatea Craiova a remizat în deplasare cu UTA Arad, scor 3-3.
În etapa a doua va avea loc cofruntarea Dinamo – Universitatea Craiova, iar în etapa a cincea şi în etapa a opta se vor disputa derbiurile Rapid – Dinamo şi Dinamo – FCSB.
Prima etapă a Superligii are loc în weekend-ul 18-19 iulie 2026, iar pauza de iarnă va fi după etapa care se desfăşoară în weekend-ul 19-20 decembrie 2026. Campionatul se reia în 16-17 ianuarie 2027, urmând ca play-off-ul şi play-out-ul să înceapă în 20-21 martie 2027. Sezonul se încheie cu ultima etapă a play-off-ului, care se joacă în 29-30 mai 2027.
Programul stabilit vineri:
ETAPA 1 / 18-19 iulie 2026
- FCSB - FC Argeş
- Corvinul Hunedoara - FK Csikszereda
- Universitatea Cluj - Farul Constanţa
- Rapid - Sepsi OSK
- FC Voluntari - FC Botoşani
- Oţelul Galaţi - CFR Cluj
- Universitatea Craiova - UTA Arad
- Petrolul Ploieşti - Dinamo
ETAPA 2 / 25-26 iulie 2026
- FK Csikszereda - FCSB
- Farul Constanţa - Corvinul Hunedoara
- Sepsi OSK - Universitatea Cluj
- FC Botoşani - Rapid
- CFR Cluj - FC Voluntari
- UTA Arad - Oţelul Galaţi
- Dinamo - Universitatea Craiova
- FC Argeş - Petrolul Ploieşti
ETAPA 3 / 1-2 august 2026
- FCSB - Farul Constanţa
- Corvinul Hunedoara - Sepsi OSK
- Universitatea Cluj - FC Botoşani
- Rapid - CFR Cluj
- FC Voluntari - UTA Arad
- Oţelul Galaţi - Dinamo
- Universitatea Craiova - Petrolul Ploieşti
- FC Argeş - FK Csikszereda
ETAPA 4 / 8-9 august 2026
- Sepsi OSK - FCSB
- FC Botoşani - Corvinul Hunedoara
- CFR Cluj - Universitatea Cluj
- UTA Arad - Rapid
- Dinamo - FC Voluntari
- Petrolul Ploieşti - Oţelul Galaţi
- Farul Constanţa - FK Csikszereda
- Universitatea Craiova - FC Argeş
ETAPA 5 / 15-16 august 2026
- FCSB - FC Botoşani
- Corvinul Hunedoara - CFR Cluj
- Universitatea Cluj - UTA Arad
- Rapid - Dinamo
- FC Voluntari - Petrolul Ploieşti
- FK Csikszereda - Sepsi OSK
- Oţelul Galaţi - Universitatea Craiova
- FC Argeş - Farul Constanţa
ETAPA 6 / 22-23 august 2026
- CFR Cluj - FCSB
- UTA Arad - Corvinul Hunedoara
- Dinamo - Universitatea Cluj
- Petrolul Ploieşti - Rapid
- FC Botoşani - FK Csikszereda
- Universitatea Craiova - FC Voluntari
- Sepsi OSK - Farul Constanţa
- Oţelul Galaţi - FC Argeş
ETAPA 7 / 29-30 august 2026
- FCSB - UTA Arad
- Corvinul Hunedoara - Dinamo
- Universitatea Cluj - Petrolul Ploieşti
- FK Csikszereda - CFR Cluj
- Rapid - Universitatea Craiova
- Farul Constanţa - FC Botoşani
- FC Voluntari - Oţelul Galaţi
- FC Argeş - Sepsi OSK
ETAPA 8 / 5-6 septembrie 2026
- Dinamo - FCSB
- Petrolul Ploieşti - Corvinul Hunedoara
- UTA Arad - FK Csikszereda
- Universitatea Craiova - Universitatea Cluj
- CFR Cluj - Farul Constanţa
- Oţelul Galaţi - Rapid
- FC Botoşani - Sepsi OSK
- FC Voluntari - FC Argeş
ETAPA 9 / 12-13 septembrie 2026
- FCSB - Petrolul Ploieşti
- FK Csikszereda - Dinamo
- Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova
- Farul Constanţa - UTA Arad
- Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi
- Sepsi OSK - CFR Cluj
- Rapid - FC Voluntari
- FC Argeş - FC Botoşani
ETAPA 10 / 19-20 septembrie 2026
- Universitatea Craiova - FCSB
- Petrolul Ploieşti - FK Csikszereda
- Dinamo - Farul Constanţa
- Oţelul Galaţi - Corvinul Hunedoara
- UTA Arad - Sepsi OSK
- FC Voluntari - Universitatea Cluj
- CFR Cluj - FC Botoşani
- Rapid - FC Argeş
ETAPA 11 / 10-11 octombrie 2026
- FCSB - Oţelul Galaţi
- FK Csikszereda - Universitatea Craiova
- Farul Constanţa - Petrolul Ploieşti
- Sepsi OSK - Dinamo
- Corvinul Hunedoara - FC Voluntari
- FC Botoşani - UTA Arad
- Universitatea Cluj - Rapid
- FC Argeş - CFR Cluj
ETAPA 12 / 17-18 octombrie 2026
- FC Voluntari - FCSB
- Oţelul Galaţi - FK Csikszereda
- Universitatea Craiova - Farul Constanţa
- Petrolul Ploieşti - Sepsi OSK
- Dinamo - FC Botoşani
- Rapid - Corvinul Hunedoara
- UTA Arad - CFR ClujUniversitatea Cluj - FC Argeş
ETAPA 13 / 24-25 octombrie 2026
- FCSB - Rapid
- FK Csikszereda - FC Voluntari
- Farul Constanţa - Oţelul Galaţi
- Sepsi OSK - Universitatea Craiova
- FC Botoşani - Petrolul Ploieşti
- CFR Cluj - Dinamo
- Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj
- FC Argeş - UTA Arad
ETAPA 14 / 31-1 noiembrie 2026
- Universitatea Cluj - FCSB
- Rapid - FK Csikszereda
- FC Voluntari - Farul Constanţa
- Oţelul Galaţi - Sepsi OSK
- Universitatea Craiova - FC Botoşani
- Petrolul Ploieşti - CFR Cluj
- Dinamo - UTA Arad
- Corvinul Hunedoara - FC Argeş
ETAPA 15 / 7-8 noiembrie 2026
- FCSB - Corvinul Hunedoara
- FK Csikszereda - Universitatea Cluj
- Farul Constanţa - Rapid
- Sepsi OSK - FC Voluntari
- FC Botoşani - Oţelul Galaţi
- CFR Cluj - Universitatea Craiova
- UTA Arad - Petrolul Ploieşti
- FC Argeş - Dinamo