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Superliga 2026-2027: când se joacă derby-urile Dinamo – FCSB și Rapid – Dinamo

Superliga 2026-2027: când se joacă derby-urile Dinamo – FCSB și Rapid – Dinamo Superliga 2026-2027: când se joacă derby-urile Dinamo – FCSB și Rapid – Dinamo
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Redactia Observator | Timp citire: 3 minute
Publicat la 26.06.2026, 16:18 | Modificat la 26.06.2026, 17:13

Programul ediţiei 2026/2027 a Superligii s-a stabilit vineri, iar conform acestuia campioana Universitatea Craiova va începe sezonul cu aceeaşi adversară ca în sezonul trecut, UTA Arad.

Oltenii vor juca acasă în prima etapă. În sezonul 2025/2026, în prima etapă Universitatea Craiova a remizat în deplasare cu UTA Arad, scor 3-3.

În etapa a doua va avea loc cofruntarea Dinamo – Universitatea Craiova, iar în etapa a cincea şi în etapa a opta se vor disputa derbiurile Rapid – Dinamo şi Dinamo – FCSB.

Prima etapă a Superligii are loc în weekend-ul 18-19 iulie 2026, iar pauza de iarnă va fi după etapa care se desfăşoară în weekend-ul 19-20 decembrie 2026. Campionatul se reia în 16-17 ianuarie 2027, urmând ca play-off-ul şi play-out-ul să înceapă în 20-21 martie 2027. Sezonul se încheie cu ultima etapă a play-off-ului, care se joacă în 29-30 mai 2027.

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Programul stabilit vineri:

ETAPA 1 / 18-19 iulie 2026

  • FCSB - FC Argeş
  • Corvinul Hunedoara - FK Csikszereda
  • Universitatea Cluj - Farul Constanţa
  • Rapid - Sepsi OSK
  • FC Voluntari - FC Botoşani
  • Oţelul Galaţi - CFR Cluj
  • Universitatea Craiova - UTA Arad
  • Petrolul Ploieşti - Dinamo

ETAPA 2 / 25-26 iulie 2026

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  • FK Csikszereda - FCSB
  • Farul Constanţa - Corvinul Hunedoara
  • Sepsi OSK - Universitatea Cluj
  • FC Botoşani - Rapid
  • CFR Cluj - FC Voluntari
  • UTA Arad - Oţelul Galaţi
  • Dinamo - Universitatea Craiova
  • FC Argeş - Petrolul Ploieşti

ETAPA 3 / 1-2 august 2026

  • FCSB - Farul Constanţa
  • Corvinul Hunedoara - Sepsi OSK
  • Universitatea Cluj - FC Botoşani
  • Rapid - CFR Cluj
  • FC Voluntari - UTA Arad
  • Oţelul Galaţi - Dinamo
  • Universitatea Craiova - Petrolul Ploieşti
  • FC Argeş - FK Csikszereda

ETAPA 4 / 8-9 august 2026

  • Sepsi OSK - FCSB
  • FC Botoşani - Corvinul Hunedoara
  • CFR Cluj - Universitatea Cluj
  • UTA Arad - Rapid
  • Dinamo - FC Voluntari
  • Petrolul Ploieşti - Oţelul Galaţi
  • Farul Constanţa - FK Csikszereda
  • Universitatea Craiova - FC Argeş

ETAPA 5 / 15-16 august 2026

  • FCSB - FC Botoşani
  • Corvinul Hunedoara - CFR Cluj
  • Universitatea Cluj - UTA Arad
  • Rapid - Dinamo
  • FC Voluntari - Petrolul Ploieşti
  • FK Csikszereda - Sepsi OSK
  • Oţelul Galaţi - Universitatea Craiova
  • FC Argeş - Farul Constanţa

ETAPA 6 / 22-23 august 2026

  • CFR Cluj - FCSB
  • UTA Arad - Corvinul Hunedoara
  • Dinamo - Universitatea Cluj
  • Petrolul Ploieşti - Rapid
  • FC Botoşani - FK Csikszereda
  • Universitatea Craiova - FC Voluntari
  • Sepsi OSK - Farul Constanţa
  • Oţelul Galaţi - FC Argeş

ETAPA 7 / 29-30 august 2026

  • FCSB - UTA Arad
  • Corvinul Hunedoara - Dinamo
  • Universitatea Cluj - Petrolul Ploieşti
  • FK Csikszereda - CFR Cluj
  • Rapid - Universitatea Craiova
  • Farul Constanţa - FC Botoşani
  • FC Voluntari - Oţelul Galaţi
  • FC Argeş - Sepsi OSK

ETAPA 8 / 5-6 septembrie 2026

  • Dinamo - FCSB
  • Petrolul Ploieşti - Corvinul Hunedoara
  • UTA Arad - FK Csikszereda
  • Universitatea Craiova - Universitatea Cluj
  • CFR Cluj - Farul Constanţa
  • Oţelul Galaţi - Rapid
  • FC Botoşani - Sepsi OSK
  • FC Voluntari - FC Argeş

ETAPA 9 / 12-13 septembrie 2026

  • FCSB - Petrolul Ploieşti
  • FK Csikszereda - Dinamo
  • Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova
  • Farul Constanţa - UTA Arad
  • Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi
  • Sepsi OSK - CFR Cluj
  • Rapid - FC Voluntari
  • FC Argeş - FC Botoşani

ETAPA 10 / 19-20 septembrie 2026

  • Universitatea Craiova - FCSB
  • Petrolul Ploieşti - FK Csikszereda
  • Dinamo - Farul Constanţa
  • Oţelul Galaţi - Corvinul Hunedoara
  • UTA Arad - Sepsi OSK
  • FC Voluntari - Universitatea Cluj
  • CFR Cluj - FC Botoşani
  • Rapid - FC Argeş

ETAPA 11 / 10-11 octombrie 2026

  • FCSB - Oţelul Galaţi
  • FK Csikszereda - Universitatea Craiova
  • Farul Constanţa - Petrolul Ploieşti
  • Sepsi OSK - Dinamo
  • Corvinul Hunedoara - FC Voluntari
  • FC Botoşani - UTA Arad
  • Universitatea Cluj - Rapid
  • FC Argeş - CFR Cluj

ETAPA 12 / 17-18 octombrie 2026

  • FC Voluntari - FCSB
  • Oţelul Galaţi - FK Csikszereda
  • Universitatea Craiova - Farul Constanţa
  • Petrolul Ploieşti - Sepsi OSK
  • Dinamo - FC Botoşani
  • Rapid - Corvinul Hunedoara
  • UTA Arad - CFR ClujUniversitatea Cluj - FC Argeş

ETAPA 13 / 24-25 octombrie 2026

  • FCSB - Rapid
  • FK Csikszereda - FC Voluntari
  • Farul Constanţa - Oţelul Galaţi
  • Sepsi OSK - Universitatea Craiova
  • FC Botoşani - Petrolul Ploieşti
  • CFR Cluj - Dinamo
  • Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj
  • FC Argeş - UTA Arad

ETAPA 14 / 31-1 noiembrie 2026

  • Universitatea Cluj - FCSB
  • Rapid - FK Csikszereda
  • FC Voluntari - Farul Constanţa
  • Oţelul Galaţi - Sepsi OSK
  • Universitatea Craiova - FC Botoşani
  • Petrolul Ploieşti - CFR Cluj
  • Dinamo - UTA Arad
  • Corvinul Hunedoara - FC Argeş

ETAPA 15 / 7-8 noiembrie 2026

  • FCSB - Corvinul Hunedoara
  • FK Csikszereda - Universitatea Cluj
  • Farul Constanţa - Rapid
  • Sepsi OSK - FC Voluntari
  • FC Botoşani - Oţelul Galaţi
  • CFR Cluj - Universitatea Craiova
  • UTA Arad - Petrolul Ploieşti
  • FC Argeş - Dinamo
Redactia Observator
Redactia Observator
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