Un proiect uriaş este luat din nou în calcul de Primăria Braşov, după 50 de ani. Autorităţile vor să străpungă Muntele Tâmpa pentru a lega printr-un tunel centrul istoric şi cel mai verde cartier al oraşului. Ideea nu a fost pusă până acum în practică din cauza costurilor astronomice. Cu un deceniu în urmă, lucrarea era estimată la 90 de milioane de euro.

Proiectul tunelului de sub Tâmpa a fost reluat o dată cu cel de refacere a infrastructurii rutiere din centrul vechi al Braşovului. Străzile istorice sunt înguste, iar circulaţia este paralizată la orele de vârf sau în vacanţe când mii de turişti umplu oraşul.

Tunelul pe sub Tâmpa ar urma să facă legătura între centrul istoric al Braşovului şi cartierul Valea Cetăţii, aflat peste munte. Autorităţile studiază trei variante pentru traseul acestui tunel, variante care au lungimi între 920 şi 1.290 de metri.

"Ar veni şi turişti să ne viziteze cartierul, mai ales dacă se va aranja şi pietonalul. Pentru noi, cei care locuim în zonă iarăşi e perfect. Scurtăm foarte mult". "Pentru noi, bicicliştii, cred ar fi mai ok. Pentru că am fi mai în siguranţă. Odată - mai puţin trafic şi mai lejer. Avem loc toţi participanţii la trafic să împărţim mai bine strada", spun oamenii.

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Ideea tunelului de sub munte a apărut încă de la sfârşitul anilor '70, dar a fost abandonată după ce studiile au arătat că era prea costisitoare. Acum, primăria vrea să scoată documentele din arhivă.

"Colegii mei lucrează la pregătirea documentaţiei necesare în vederea elaborării temei de proiectare, după care vom achiziţiona serviciile pentru a realiza un studiu de fezabilitate şi abia după aceea vom şti dacă se justifică, în ce condiţii se justifică, care ar fi costurile şi în cât timp se poate realiza", spune Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Braşov.

Un astfel de tunel presupune excavarea a 100 de mii de metri cubi de pământ şi piatră.

Planul de Mobilitate Urbană pentru Braşov estima preţul unei astfel de lucrări la peste 90 de milioane de euro acum 11 ani. Important este şi impactul asupra mediului. Declarată rezervaţie naturală în 1962, Tâmpa a devenit apoi arie naturală protejată.

"Nu mi se pare o idee bună. Asta ar însemna să distrugă, în primul rând, o parte din natură, o parte a Tâmpei pe care ştim cu toţii cât de importantă este pentru noi şi ar trebui să avem grijă de ea". "Îmi place natura şi dacă o să se distrugă mediul forestier în mare parte - nu!", spun oamenii.

Cea mai scurtă cale între centrul vechi al Braşovului şi cartierul Valea Cetății - de unde pornesc numeroase trasee montane - este acum o stradă îngustă şi abruptă, blocată zilnic de ambuteiaje.