Prima zi de şcoală, care se apropie, va fi colorată cu aproape două milioane de flori - estimările vânzătorilor. Anul acesta, decoratorii pregătesc buchete tematice, ambalate în ghiozdane de hârtie sau creioane mari. În acelaşi timp, însă, ia amploare şi moda buchetului unic. Ca să facă economie, părinţii pun bani la comun şi oferă învăţătoarei un coş cu flori din partea întregii clase.

Cei mai conformişti sunt părinţii elevilor care intră în clasa zero - vor să facă impresie bună încă de la început.

"Probabil că o să alegem ceva specific, trandafiri sau lalele. E prima impresie, primul impact cu doamna şi sigur va fi ceva deosebit", a afirmat un tată.

"Deja am o comandă pentru o fetiţă care şi-a dorit să fie pe roz, cu hortensie, trandafir roz. Mama a specificat să adăugăm şi nişte eucalipt la acest buchet, pentru că fetiţei îi place foarte mult culoarea roz", a spus o vânzătoare.

Articolul continuă după reclamă

Ca să marcheze începutul anului şcolar, unii părinţi preferă aranjamente florale speciale.

Aranjamentele cu flori criogenate, tot mai populare

La mare căutare în ultimii ani au fost şi aranjamentele care rezistă în timp. Spre exemplu cele cu flori nemuritoare sau flori criogenate au preţuri care pleacă de la 85 de lei pentru unul de mici dimensiuni, chiar într-un ghiozdan, deci este cu tematică şi pot ajunge la 150 de lei, în funcţie de dimensiuni, în culorile toamnei.

"Tematica sunt creioanele, multe culori, flori care să reziste şi să fie uşor de transportat pentru cei mici. Acesta ajunge în jur de 180-200 de lei", a spus Andreea Stoica, administrator florărie.

Cele mai căutate flori în această perioadă sunt hortensiile, crizantemele, floarea-soarelui decorativă, daliile şi minirozele. Un buchet simplu costă, în medie, între 30 şi 100 de lei, dar există şi excepţii.

"Am avut şi la 500 de lei, buchet - comandă pentru doamna învăţătoare", a firmat o vânzătoare.

Estimările arată că anul trecut, înainte de începerea şcolii, s-au vândut flori de peste 10.000.000 de lei în toată ţara.

"Trebuie să ne gândim că sunt părinţi care nu prea îşi permit. Aşa, ca gest, e frumos într-adevăr. dar să nu devină o obligaţie", a spus o doamnă.

Alternativa sunt hipermarketurile, care au început să aibă raioane tot mai mari cu flori, la preţuri mai mici decât ale florăriilor.