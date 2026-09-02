Un tânăr a furat peste 400.000 de euro de la compania la care lucra. De ce nu a fost arestat

În mai puțin de trei ani, peste 400.000 de euro au dispărut din conturile companiei la care lucra un tânăr de 28 de ani din Arnhem, Olanda. Lucra ca angajat începător în departamentul administrativ al unei companii.

Acesta a folosit banii pentru a-și finanța dependența de jocuri de noroc. Delapidarea a început în noiembrie 2021 și a continuat până la jumătatea anului 2024.

În acea perioadă, tânărul se confrunta cu o dependență gravă de jocuri de noroc. Potrivit serviciului de probațiune, din cauza lipsei banilor a ajuns tot mai adânc în probleme. El continua să creadă că își va recupera pierderile din jocuri și că va putea returna ulterior banii luați de la firmă. Acest lucru nu s-a întâmplat, potrivit de Gelderlander.

Instanța a considerat deosebit de grav faptul că tânărul a profitat de încrederea acordată de angajator. Prin însușirea banilor, acesta a provocat companiei prejudicii financiare importante.

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Bărbatul a recunoscut fapta în faţa familiei

Delapidarea a ieșit la iveală la jumătatea anului 2024, când bărbatul a recunoscut totul în fața familiei sale. De asemenea, s-a adresat din proprie inițiativă medicului de familie pentru a primi tratament pentru dependența de jocuri de noroc.

De ce nu mai poate lucra în sectorul financiar

Potrivit serviciului de probațiune, de atunci bărbatul nu a mai jucat la jocuri de noroc. Între timp, și-a găsit un nou loc de muncă în afara sectorului financiar. Din acest motiv, riscul ca el să comită din nou fapte similare este considerat redus.

Bărbatul și-a recunoscut faptele și a ajuns la o înțelegere cu fostul angajator pentru recuperarea prejudiciului. El plătește lunar o anumită sumă pentru a returna banii.

Nu a fost condamnat cu executare

Instanța a ținut cont de aceste aspecte atunci când a stabilit pedeapsa. O condamnare cu executare ar fi însemnat că bărbatul și-ar pierde actualul loc de muncă, ceea ce ar fi putut pune în pericol rambursarea prejudiciului.

Din acest motiv, judecătorii au decis să nu îi aplice o pedeapsă cu închisoarea pe care să o execute imediat.

Bărbatul a fost condamnat la 12 luni de închisoare cu suspendare. Asta înseamnă că va ajunge în penitenciar doar dacă, în următorii trei ani, va comite o nouă infracțiune.

În plus, el trebuie să efectueze 240 de ore de muncă în folosul comunității.