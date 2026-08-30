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Video Cât o costă o săptămână la munte. Hotelierii au scăzut din preţuri pentru a atrage turiştii de la mare

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Claudiu Loghin | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.08.2026, 09:52 | Modificat la 30.08.2026, 09:55

Cei care s-au săturat, însă, de litoral şi de zilele toride, pot da o fugă la munte. Finalul verii vine cu oferte bune pentru cei care vor să mai prindă câteva zile de vacanță, iar prețurile sunt pentru toate buzunarele. 

O perioadă de 6 nopţi de cazare pentru două personae, în Predeal, la un hotel de 3 stele, preţul este de 2.340 de lei. La o vilă de 3 stele, preţul e de 1.900 de lei, iar un hotel de 4 stele preţul e de 2.690 de lei. 

Preţurile sunt în uşoară scădere şi la Poiana Braşov. Aici, la un hotel de 3 stele, preţul e de 1.860 de lei. La o vila de 3 stele preţul e de 1.377 de lei, iar pentru un hotel de 4 stele preţul e de 3.601 lei. Vremea se anunţă a fi foarte frumoasă în această perioadă.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin
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