Cei care s-au săturat, însă, de litoral şi de zilele toride, pot da o fugă la munte. Finalul verii vine cu oferte bune pentru cei care vor să mai prindă câteva zile de vacanță, iar prețurile sunt pentru toate buzunarele.

O perioadă de 6 nopţi de cazare pentru două personae, în Predeal, la un hotel de 3 stele, preţul este de 2.340 de lei. La o vilă de 3 stele, preţul e de 1.900 de lei, iar un hotel de 4 stele preţul e de 2.690 de lei.

Preţurile sunt în uşoară scădere şi la Poiana Braşov. Aici, la un hotel de 3 stele, preţul e de 1.860 de lei. La o vila de 3 stele preţul e de 1.377 de lei, iar pentru un hotel de 4 stele preţul e de 3.601 lei. Vremea se anunţă a fi foarte frumoasă în această perioadă.