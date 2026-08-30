Armata lui Putin bombardeaza Ucraina fara incetare. 37 de oameni au murit şi aproape 400 au fost evacuaţi, după ce dronele ruşilor au lovit la Kiev, un depozit de arme al Armatei ucrainene. Au urmat apoi un şir de explozii şi un incendiu uriaş, care a continuat până ieri, la orele prânzului. Atacul a avut loc vineri seară, însă urmările s-au văzut cel mai clar ieri, pe timp de zi. Altfel, seful CIA i-ar fi avertizat pe rusi sa incheie rapid o intelegere cu Ucraiana, asta inainte ca situatia militara si economica a Rusiei sa se agraveze.

Coloane negre de fum au continuat să se vadă şi la ore bune de la atac. Pompierii au dus o luptă contracronometru cu flăcările şi abia dacă au putut salva ceva din depozit. În cartierul din apropiere, nimic nu mai e cum era odată. Casele oamenilor au fost făcute una cu pământul, altele abia dacă mai stau în picioare, iar maşinile le-au fost distruse de deflagraţie.

Multe familii au ajuns în corturi puse la dispoziţie de autorităţi. Tot acolo au primit şi mâncare pentru zilele următoare. Atacul feroce cu drone Shaed a avut loc în noaptea de 28 august, lângă Kiev. Depozitul care a ajuns ţinta ruşilor era plin cu muniţii, aflat lângă un cartier de locuințe. Imagini filmate de cei care erau în trafic surprind momentul exploziei: o minge uriaşă de foc se înalţă spre cer, iar scânteile se împrăştie împrejur.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat o anchetă pentru neglijență, deoarece muniția nu trebuia depozitată lângă zone locuite. "O situaţie teribilă şi o neglijenţă teribilă din partea celor care au depozitat explozibili chiar în apropierea oamenilor. A fost o distrugere masivă şi, până acum, 37 de persoane au murit. Şeful comunităţii a fost ucis în timp ce ajuta la operaţiunile de salvare. Condoleante familiilor si celor dragi victimelor", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

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În memoria tuturor victimelor, ziua de astăzi a fost declarată zi de doliu.