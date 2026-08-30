Noaptea Muzeelor la sat. Atracţia mai puţin cunoscută, aflată la doar câţiva kilometri de Bacău

Uneori, ca să vezi lucrurile altfel, trebuie doar să le priveşti la altă oră. Iar un muzeu, văzut seara, are cu totul altă atmosferă. E mai liniştit, mai misterios şi parcă mai aproape de poveştile pe care le păstrează. Locuitorii din Bacău au descoperit, aseara, un loc care păstrează memoria unui mare savant. Casa Memorială "Ion Borcea" din Racova a fost una dintre atractiile unei nopţi dedicate muzeelor de la sat.

După lăsarea serii, muzeele capătă parcă un alt farmec. Uşile rămân deschise, luminile se aprind, iar poveştile din spatele obiectelor sunt gata să fie descoperite. La câţiva kilometri de Bacau, în comuna Racova, Casa Memorială "Ion Borcea" a intrat aseară în atmosfera de "Noaptea Muzeelor", doar că la sat. Iar vizitatorii au avut ocazia să vadă locul în care a început povestea unuia dintre cei mai importanţi biologi români.

Printre camere și vitrine, trecutul se citește din lucruri mici: documente, obiecte personale, fotografii şi piese care păstrează amintirea unei alte epoci.

Dar muzeul nu vorbește doar despre un singur om. Pe pereți își găsesc locul și numele unor cercetători care au contribuit la dezvoltarea biologiei românești. "Se găsesc aici marii reprezentanţi ai biologiei româneşti. Şi avem pe Băcescu, pe Botez, Mihai Constantinescu, iar în partea cealaltă, sunt mari biologi care au dus la dezvoltarea şi evoluţia ştiinţei biologice".

Articolul continuă după reclamă

Iar pentru cei care au trecut pragul casei, vizita de noapte a venit și cu mici descoperiri care i-au impresionat. "Am vizitat cu plăcere şi cu multă admiraţie locul părintesc, casa lui. Am fost impresionată de fosilele pe care le-a găsit în Marea Neagră. Casa Memorială „Ion Borcea“ reprezintă un punct important de turism şi mă bucur că există această iniţiativă".

Accesul în muzeu este gratuit pentru toţi vizitatorii.