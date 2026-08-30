Experiment: Cât ne costă în plus comenzile online față de cumpărăturile făcute în magazine

Într-o lume în care fiecare minut contează, mulţi încearcă să cumpere timp. Aprovizionare, mâncare şi chiar curățenie, astăzi poţi să comanzi aproape orice. Doar că timpul câștigat e gratis. Observator a făcut un experiment - am vrut să vedem cât ne costă o acţiune pe care o facem noi, cât ne costă când angajăm pe cineva şi dacă merită preţul plătit.

Antreprenoare şi mamă, Rodica a învăţat că timpul liber este foarte preţios. "Eu vreau ca luni, până la ora 4, când copilul meu iese de la creștă, eu să am mâncare, curățenie și o gusărică pentru el, să mă duc să-l iau de la creşă iar după să îmi pot petrece timpul cu copilul acasă, fără să mai stau cu grijă de a găti, face cumpărături, pentru că pierd, dacă m-aș duce eu personal, pierd lejer două ore în cumpăraturi".

O comandă făcută în câteva minute înseamnă mai mult timp cu cel mic. "Avem în total de 99,03 și am luat lapte, roșii castraveți, brânză, ouă, apă, pâine și ulei. Să vedem cât este totalul cu taxele de livrare și timpul de a livra este de 35-50 de minute, iar totalul este de 103,96".

În timp ce Rodica aștepta livrarea, noi am vrut sa vedem ce ar fi insemnat varianta clasică. "Acum să vedem cât timp îmi ia să fac cumpărăturile fizic. Lapte, ouă, pâine… și lista continuă. Am terminat cumpărăturile.

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Pentru exact aceleași produse am plătit 70 lei, cu 30 lei mai puțin decât dacă le-aș fi comandat. Dacă adaug și combustibilul consumat până la magazin și înapoi, mai pun 25 de lei. In final, am economisit foarte puțin, dar am pierdut și o oră din … timpul meu liber", spune Oana Bogdan, reporterul Observator.

"Avem clienți care comandă zilnic sau chiar și de două ori pe zi și bineînțeles că avem și clienți care comandăm săptămânal. De obicei, cumpărăturile la noi sunt în medie de peste 330 de ron pe fiecare coș", a declarat Michael Kaiser, director firmă de cumpărături.

Curăţenia consumă şi ea ore bune, aşa că, cine îşi permite, preferă să cheltuie bani în loc de timp. "Principal pentru servicii de menaj, curățenie. pentru servicii de transport. În zilele în care sunt la muncã, de obicei, 1.500 de lei pe lună".

Economiştii spun, însă, că trebuie să calculăm bine - timpul câştigat nu trebuie să ne dea bugetul peste cap. "Organizarea financiară trebuie să înceapă cu un buget personal, să-ți pui pe hârtie efectiv ce banii ți intră în casă și pe ce ți se duc, cât mai detaliat, astfel încât să identifici inclusiv categoriile astea de cheltuieli pe care poți să le automatizezi", a declarat Adrian Asoltanie, analist financiar.

7 din 10 români preferă cumpărăturile online tocmai ca să nu piardă timpul pe drum şi printre rafturi.