Românii vor putea urmări unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului 2026. Pe 12 august, o eclipsă parțială de Soare va fi vizibilă și din România, în timp ce în alte zone ale Europei fenomenul va fi total. Specialiștii atrag atenția că observarea eclipsei trebuie făcută doar cu echipamente de protecție adecvate.

Eclipsa de Soare din 12 august 2026, vizibilă din România. La ce oră începe fenomenul - Profimedia

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 va atrage milioane de pasionați de astronomie în Europa, însă și românii vor putea urmări o parte din fenomen. Deși Luna nu va acoperi complet discul solar în țara noastră, eclipsa va putea fi observată din mai multe regiuni ale României, în condiții meteo favorabile.

Eclipsa de Soare din 12 august 2026 va fi vizibilă și din România

Pe 12 august 2026, cerul va oferi unul dintre cele mai importante spectacole astronomice din ultimii ani. Eclipsa totală de Soare va traversa Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și o mică parte din Portugalia, în timp ce în cea mai mare parte a Europei, inclusiv în România, fenomenul va putea fi observat sub forma unei eclipse parțiale.

Articolul continuă după reclamă

În România, eclipsa va începe în jurul orei 20:18, iar fenomenul se va încheia în jurul orei 20:52, ora exactă și gradul de acoperire a Soarelui diferind în funcție de localitate. În vestul țării, fenomenul va fi mai spectaculos, deoarece Soarele va fi încă deasupra orizontului pentru o perioadă mai lungă.

Ce se va vedea pe cer pe 12 august

În timpul unei eclipse parțiale de Soare, Luna trece între Pământ și Soare, acoperind doar o parte din discul solar. Lumina zilei poate părea ușor diminuată, însă nu se va instala întunericul specific unei eclipse totale.

Gradul de acoperire va varia în funcție de zona din care este observat fenomenul. În apropierea orașului Oradea, de exemplu, Luna va acoperi peste 20% din discul Soarelui, în timp ce în alte regiuni procentul va fi mai redus.

Cum poate fi observată eclipsa în siguranță

Astronomii avertizează că Soarele nu trebuie privit niciodată direct, chiar dacă este eclipsat parțial. Observarea fenomenului fără protecție poate provoca leziuni grave și permanente ale retinei.

Pentru a urmări eclipsa în siguranță sunt recomandate exclusiv ochelari speciali pentru eclipse, certificați conform standardelor internaționale. Ochelarii de soare obișnuiți, radiografiile, sticla afumată sau alte metode improvizate nu oferă protecția necesară.

Eclipsa de soare, dintre cele mai importante evenimente astronomice ale deceniului

Eclipsa din 12 august 2026 este considerată un eveniment astronomic deosebit deoarece reprezintă prima eclipsă totală de Soare vizibilă din Europa continentală după aproape trei decenii. Din acest motiv, milioane de turiști și pasionați de astronomie sunt așteptați în nordul Spaniei și în Islanda, unde fenomenul va putea fi observat în totalitate.

Pentru România, chiar dacă fenomenul va fi doar parțial și se va produce aproape de apusul Soarelui, reprezintă o ocazie rară pentru iubitorii astronomiei de a urmări unul dintre cele mai spectaculoase evenimente cerești ale anului, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță.