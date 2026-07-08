Parlamentul European a aprobat noi drepturi pentru pasagerii aerieni. Ce se modifică

Veşti bune! Parlamentul a votat un proiect de lege care schimbă regulile pentru companiile aeriene. Una dintre măsuri este că acestea sunt de acum obligate să ofere despăgubiri, dacă un zbor are peste trei ore întârziere.

Bagajul de mână devine obligatoriu inclus în biletul plătit de către pasageri, astfel încât companiile trebuie să ofere acest lucru gratuit, nu cum se întâmplă acum pentru trolerul, care are dimensiuni standard pe lângă rucsac.

În același timp, sistemul de rezervare al companiilor aeriene este obligat să ofere locuri alăturate copiilor sub 14 ani, persoanelor cu dizabilități și adulților care îi însoțesc, dar și pentru femeile gravide, alături de familiile lor.

Cât despre întârzieri, companiile aeriene sunt obligate să ofere despăgubiri pentru întârzieri mai mari de 3 ore, iar după primele 2 ore trebuie să ofere vouchere pentru alimente și mâncare celor care stau în aeroport, în ceea ce privește zborurile anulate. A fost eliminată sintagma "situații extraordinare", așa cum se întâmpla până acum.

Articolul continuă după reclamă

Practic, aceste situații deosebite pot avea legătură doar cu situațiile de război, catastrofe naturale, greva controlorilor de trafic sau vreme extremă. Iar despăgubirile pentru anularea unui zbor trebuie date în termen de cel mult șapte zile.

Noile prevederi au fost votate de către Parlamentul European, trebuie aprobate și de Comisia Europeană până la începutul lunii august, după care companiile aeriene au termen de un an pentru a se alinia la aceste noi reguli.