Pentru mulţi români, vacanţa la mare este unul dintre cele mai aşteptate momente ale verii. Mai ales părinţii, îndemnaţi de ultimul clopoţel dar şi de alarma preţurilor încă mici. Încă, dar până duminică. Este ultimul weekend în care puteți profita de programul litoralul pentru toți.

Suntem în fața unui weekend perfect, cu temperaturi de vară, de plajă: 24-26 de grade Celsius, apa mării 18-19 grade Celsius. Mai durează foarte puțin până când va fi caldă pentru o baie perfectă, dar aveți toate motivele să veniți la mare, în vacanță, mai ales că încă sunt prețuri în cadrul programului Litoralul pentru Toți. În Mamaia, tarifele sunt între 200 și 400 de lei, în Eforie Nord, între 170 și 350 de lei, iar în sudul litoralului, Cap Aurora-Olimp, avem tarife de la 150 la 699, dar pentru servicii all inclusive.

La un hotel din Mamaia, de exemplu, există o ofertă de 4 nopţi +1 gratis, trebuie să plătiți până pe 31 iulie, însă sunt foarte multe evenimente care sunt organizate direct pe plajă, cu muzică live, DJ-ii mixează, bineînțeles, în cluburi până la răsărit. Aseară, pe Faleza Cazinoului, a avut loc un eveniment și au fost prezenți cei care au intrat în vacanță și care nu au examenele pe cap. Sunt încă mulți copii care vin să facă plajă astăzi, pentru că și temperaturile sunt foarte potrivite.

În portul turistic Tomis sunt foarte multe ambarcațiuni, ambarcațiuni cu care puteți să faceți plimbări în larg, de la 30-40 de lei pornesc tarifele, până la câteva sute de lei dacă vorbim de veliere sau iahturi, dar relaxarea în larg este una de neprețuit.