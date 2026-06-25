Elias Charalambous a preluat conducerea tehnică a echipei Levadiakos

Clubul Levadiakos a anunţat, miercuri, că noul antrenor principal al echipei este Elias Charalambous. Este primul angajament al tehnicianului după despărţirea de FCSB.

“Clubul de fotbal Levadiakos are plăcerea de a anunţa începerea colaborării cu antrenorul Elias Charalambous, care preia conducerea tehnică a echipei noastre pentru următorii doi ani.

Întoarcerea sa la Livadeia are o semnificaţie deosebită, întrucât antrenorul cipriot şi-a legat numele de Levadiakos şi în calitate de jucător, purtând tricoul echipei noastre şi făcând parte din familia acesteia. Astăzi se întoarce dintr-o altă funcţie, după ce a parcurs o carieră remarcabilă şi de mare succes pe băncile de rezerve ale fotbalului european”, a precizat Levadiakos.

Elias Charalambous s-a despărţit de FCSB în luna martie.

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Levadiakos a încheiat ediţia 2025/2026 a campionatului Greciei pe locul 6.

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