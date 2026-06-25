Copilul sfâşiat de un Amstaff rămâne la terapie intensivă. Proprietarul câinelui şi părinţii sunt anchetaţi

Copilul de doi ani, sfâşiat de un câine din rasa Amstaff în timp ce era la rude, rămâne la terapie intensivă. Băiatul a fost operat de urgenţă şi medicii l-au intubat pentru protejarea traheei afectată de muşcături. Între timp, proprietarii animalului, cât şi părinţii copilului sunt anchetaţi.

Deocamdată nu este clar ce anume a declanșat atacul și în ce împrejurări a ajuns copilul în contact cu animalul extrem de periculos. Vă avertizăm că urmează imagini şi informaţii cu un puternic impact emotional.

Băieţelul de doi ani era împreună cu mama lui. Au intrat în curtea unor rude, cum o făceau în fiecare după-amiază, ca să mănânce împreună. Trei câini extrem de periculoşi din rasa Amstaff erau liberi. Fără nicio explicaţie, unul dintre ei l-a atacat pe micuţ. Ţipetele disperate ale mamei nu au reuşit să îndepărteze animalul.

"Până s-a dus, până a coborât, câinele s-a înfipt. L-a strâns de gât şi l-a învârtit în curte. Păcat, era un copil... o năzbâtie de copil. Ea stă la Buzău cu băiatul şi a venit special aici.

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Era un copil întins pe bordură. Plin de sânge, şi maică-sa la fel, era dărâmată pe trotuar. A zis că moare şi ea dacă îi moare copilul. A zis că moare şi ea dacă îi moare copilul", a declarat o vecină.

Mama a sunat la urgenţe. Un voluntar l-a ajutat primul pe băieţel.

"Am primit o alertă prin intermediul programului "Există un Erou".Am găsit copilul muşcat în jurul gâtului, feţei, capului, într-o stare de inconsţienţă, foarte grav. Din câte am înţeles nu ar fi fost singurul câine, erau vreo trei", a spus Marius Neculai, voluntar "Există un Erou".

Copilul a fost dus direct în sala de operaţii, la spitalul Grigore Alexandrescu. Medicii, obişnuiţi cu tot felul de cazuri grave, au fost şocaţi când au văzut rănile micuţului. Vecinii spun că animalele sunt extrem de agresive. Părinţii şi proprietarul câinilor sunt cercetaţi acum de achetatori.

Vecinii povestec că în această curte proprietarul creștea mai mulți câini din rasa Amstaff. Oamenii spun că ar fi făcut o afacere din asta după ce ar fi văzut şi pui în locuinţa individului. Curtea este foarte aproape de o școală, iar pe gard este o plăcuţă care avertizează că in interior sunt câini periculoși

Rasa Amstaff este inclusă în categoria câinilor periculoși. Animalele trebuie înregistrate la Asociația Chinologică Română și declarate la secția de poliţie. Nu au voie pe stradă fără lesă sau botniţă.

"De câte ori trec copiii cu părinţii după şcoală, latră, imping in gardul de tablă şi copiii inspăimântaţi. Ce s-ar întâmpla dacă ar scăpa un câine?", a declarat un bărbat.

Astfel de tragedii s-au tot întâmplat. În urmă cu o lună, un băieţel de patru ani din Buzău a fost omorât de un câine ciobanesc după ce s-a strecurat în curtea vecinilor. Cel mai răsunător caz rămâne cel al lui Ionuţ, copilul ucis de maidanezi în parcul Tei din Capitală, în 2013.