Indemnizaţiile acordate copiilor cu dizabilităţi şi mai multe beneficii sociale destinate familiilor cu venituri reduse au fost majorate. Iar majorarea este una mare în raport cu sumele de până acum. Beneficiarii vor primi sumele actualizate pentru luna aprilie, iar plata efectivă se va face din această lună.

Pentru copiii cu handicap grav, suma ajunge la 548 de lei. În cazul copiilor cu handicap accentuat, suma ajunge la 397 de lei, iar pentru copiii cu handicap mediu, la 199 de lei.

Crește și venitul minim de incluziune acordat familiilor cu venituri reduse. Sprijinul mediu per familie, care va fi de 340 de lei. În plus, familiile monoparentale cu patru sau mai mulți copii ar putea primi 900 de lei, comparativ cu 638 de lei până acum. Guvernul anunță și dublarea stimulentului educațional pentru copiii care provin din familii defavorizate, de la 133 la 265 de lei.

Acest sprijin și această măsură vor fi acordate pentru a reduce abandonul școlar, dar și pentru încurajarea prezenței copiilor la grădiniță.

Cristina Niță

