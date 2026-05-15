Prima reacţie a Cameliei Voinea după ce a fost suspendată de federaţie: "Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina"

Federaţia Română de Gimnastică a decis să suspende activitatea antrenoarei Camelia Voinea şi a anunţat că sesizează autorităţile statului. Decizia vine după imaginile apărute în presă în noiembrie 2025, în care fosta campioană apărea abuzând-o verbal pe fiica sa, gimnasta Sabrina Voinea, dar şi după acuzaţiile lansate de Denisa Golgotă privind hărţuiri fizice şi psihologice la lotul naţional.

Într-o declaraţie în exclusivitate pentru Observator, Camelia Voinea a transmis că decizia federaţiei este una greşită. "E greşită. Pentru că sunt persoane care au vrut să-mi fure munca. Aici s-a urmărit asta şi vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina, care e lângă mine şi poate să declare oricând că nu lucrează cu altcineva şi că doar mama ei a fost o campioană şi are studiul pe care îl are", a transmis Camelia Voinea pentru Observator.

Federaţia de Gimnastică anunţă suspendarea antrenoarei Camelia Voinea

"Federația Română de Gimnastică apreciază că performanța sportivă trebuie susținută de un mediu bazat pe respect, echilibru, responsabilitate și protejarea sportivilor. În cadrul procedurii disciplinare aflate în desfășurare în cazul doamnei Camelia Voinea, Comisia de Disciplină a FRG a finalizat etapa analizei preliminare și a concluzionat că aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă și specializată din partea autorităților competente ale statului.

Ca urmare a propunerii Comisiei de Disciplină, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituțiilor abilitate și suspendarea procedurii disciplinare până la soluționarea cercetării. Totodată, în cadrul măsurilor administrative provizorii dispuse pe durata procedurilor de analiză și cercetare, a fost decisă suspendarea temporară a doamnei Camelia Voinea de la toate activitățile desfășurate sub egida Federației Română de Gimnastică.

Federația reafirmă respectarea principiului prezumției de nevinovăție până la finalizarea procedurilor judiciare și susține necesitatea unei analize echitabile și obiective. Considerăm că astfel de situații trebuie abordate cu responsabilitate și echilibru, fără concluzii publice pripite, dar și fără ignorarea unor probleme care pot afecta siguranța și bunăstarea sportivilor. Dincolo de analiza unor eventuale responsabilități individuale, este important să existe și o reflecție serioasă asupra mecanismelor și practicilor care, în timp, pot deveni vulnerabilități ale sistemului sportiv.

Este necesară consolidarea mecanismelor de conștientizare, prevenție, protecție și intervenție, în acord cu standardele internaționale privind safeguarding-ul în sport. Sportul de performanță nu poate funcționa într-un climat bazat pe frică, umilință sau presiune dusă dincolo de limite. Performanța înseamnă disciplină și exigență, dar și respect, responsabilitate și grijă față de oameni.

Federația Română de Gimnastică recomandă ca acest moment să fie tratat cu maturitate și obiectivitate, putând reprezenta un pas important către consolidarea unor standarde moderne în gimnastica românească, atât în ceea ce privește performanța, cât și etica, cultura organizațională și protecția sportivilor", a transmis Federaţia Română de Gimnastică.

Scandalul din gimnastică explicat

În noiembrie 2025, presa a publicat imagini vechi de aproximativ 10 ani, în care Camelia Voinea este surprinsă ţipând la fiica sa Sabrina în timpul antrenamentelor, pe vremea când aceasta avea 8-9 ani. În imagini, Sabrina plânge, spune că o dor coatele şi că nu mai poate continua.

Ulterior, Sabrina Voinea a transmis, într-un videoclip publicat pe contul de Facebook al mamei sale, că nu a fost constrânsă sau abuzată şi că şi-a asumat sacrificiile impuse de sportul de performanţă. Scandalul a fost amplificat de mărturiile gimnastei Denisa Golgotă, care a acuzat abuzuri, hărţuire fizică şi psihologică în sala de antrenament, fără a menţiona explicit numele Cameliei Voinea. Ea a susţinut că a depus o plângere la Federaţia Română de Gimnastică, dar că aceasta ar fi fost ignorată.

Între timp, foşti antrenori şi reprezentanţi ai gimnasticii au vorbit şi ea despre conflicte mai vechi şi despre sesizări depuse de-a lungul timpului. Fosta preşedintă a Federaţiei Române de Gimnastică, Carmencita Constantin, a spus că au existat plângeri din partea unor gimnaste şi părinţi, inclusiv la adresa Cameliei Voinea.

După izbucnirea scandalului, alte două sportive au povestit, sub protecţia anonimatului, despre presupuse abuzuri. În urma acestor acuzaţii, loturile naţionale au fost dizolvate de federaţie la finalul anului trecut.

